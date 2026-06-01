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24 साल के ABVP कार्यकर्ता को नहीं मिला BJP का साथ, तो निर्दलीय लड़कर पार्टी उम्मीदवार को दी पटखनी

रोनी राणा बने जिला परिषद सदस्य ( ETV Bharat )