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मणिमहेश यात्रा पर निकले 24 साल के श्रद्धालु की मौत, सुंदरासी पहुंचने पर तोड़ा दम

चंबा: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मणिमहेश में इन दिनों दुर्गम मणिमहेश यात्रा जारी है. वहीं, मणिमहेश यात्रा पर निकले एक 24 साल के श्रद्धालु कमल कुमार की सुंदरासी में मौत हो गई. कमल कुमार बिलासपुर जिले के ग्राम पंटायत बड़गाम का रहने वाला था. एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि कमल अपने पांच अन्य साथियों के साथ यात्रा पर निकला था. रास्ते में शिव घराट के पास कमल की तबीयत खराब हो गई. साथियों ने उसे धनछोह लौटकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन कुछ देर बाद वह भी आगे चल पड़ा.

सुंदरासी पहुंचकर पर आकर रुक गया कमल

एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि सुंदरासी पहुंचने पर कमल अस्थायी दुकान पर रुक गया और वहीं लेट गया, जबकि उसके साथी आगे मणिमहेश दर्शन के लिए चले गए. बाद में दुकानदार ने कमल कुमार को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मृत मिला. जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया. पुलिस और पर्वतारोहण की टीम सुंदरासी से शव को कब्जे लेकर भरमौर पहुंच रही है. वहीं, परिजनों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है.