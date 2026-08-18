मणिमहेश यात्रा पर निकले 24 साल के श्रद्धालु की मौत, सुंदरासी पहुंचने पर तोड़ा दम
मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रद्धालु की अचानक बिगड़ी तबीयत, बीच रास्ते में हुई मौत, भरमौर लाया जा रहा शव.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 7:40 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मणिमहेश में इन दिनों दुर्गम मणिमहेश यात्रा जारी है. वहीं, मणिमहेश यात्रा पर निकले एक 24 साल के श्रद्धालु कमल कुमार की सुंदरासी में मौत हो गई. कमल कुमार बिलासपुर जिले के ग्राम पंटायत बड़गाम का रहने वाला था. एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि कमल अपने पांच अन्य साथियों के साथ यात्रा पर निकला था. रास्ते में शिव घराट के पास कमल की तबीयत खराब हो गई. साथियों ने उसे धनछोह लौटकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन कुछ देर बाद वह भी आगे चल पड़ा.
सुंदरासी पहुंचकर पर आकर रुक गया कमल
एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि सुंदरासी पहुंचने पर कमल अस्थायी दुकान पर रुक गया और वहीं लेट गया, जबकि उसके साथी आगे मणिमहेश दर्शन के लिए चले गए. बाद में दुकानदार ने कमल कुमार को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मृत मिला. जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया. पुलिस और पर्वतारोहण की टीम सुंदरासी से शव को कब्जे लेकर भरमौर पहुंच रही है. वहीं, परिजनों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है.
"सुंदरासी में एक श्रद्धालु की मौत की सूचना मिली थी. फिलहाल शव को सुंदरासी से भरमौर लाया जा रहा है. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा." - विजय सकलानी, एसपी चंबा
मणिमहेश यात्रा पर ये चीजें हैं प्रतिबंधित
डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने मणिमहेश यात्रा के दौरान कौन-कौन सी चीजें प्रतिबंधित रहेगी और श्रद्धालु कौन-कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते हैं.
- यात्रा मार्ग में छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों और नमकीन आदि के छोटे पैकेटों की बिक्री प्रतिबंधित है.
- यात्रा पर बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है.
- अत्यंत सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध.
भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश का दौर भी जारी है. ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का अंदेशा भी बना हुआ है. मौसम विभाग ने भी आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में ऑरेंज व मंडी, शिमला, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में आज येलो अलर्ट जारी है. आगामी 24 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने और सरकार व प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है.