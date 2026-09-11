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दिल्ली: 24 साल के युवक के शरीर में मिला गर्भाशय, संतान न होने की जांच में सामने आया मामला; डॉक्टर भी हैरान

इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि मरीज को देखकर या उसके शारीरिक गठन से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके शरीर के अंदर महिला अंग मौजूद हैं. डॉ. सुशील का मानना है, "वह मरीज पूरी तरह से सेक्सुअली एक्टिव था. उसके शरीर में पुरुषों वाले सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी, मूंछें, आवाज का भारीपन और मजबूत शारीरिक बनावट मौजूद थे. मरीज का वजन लगभग 80 किलोग्राम था और उसका बॉडी बिल्ड-अप पूरी तरह से मस्कुलिन था. उसमें कहीं से भी कोई फेमिनिन लक्षण नहीं दिखता था.".

डॉ सुशील ने बताया कि क्योंकि टेस्टिस अपनी जगह पर नहीं थे, इसलिए पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया. अल्ट्रासाउंड में पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो किसी भी पुरुष के शरीर में नहीं होती. मामले की गंभीरता और गहराई को समझने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत एमआरआई (MRI) कराने की सलाह दी जब एमआरआई की रिपोर्ट जब मिली, तो वह चिकित्सा जगत के लिए भी अत्यंत विस्मयकारी थी. मरीज के पेट के अंदर एक पूरा वेल-डेवलप्ड यूट्रस (पूर्ण विकसित गर्भाशय), फैलोपियन ट्यूब्स और ओवा-टेस्टिस (Ova-Testis) मौजूद थे.

हालांकि, एफएसएच (FSH) और एलएच (LH) हार्मोन्स का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया, जो टेस्टिकुलर फेलियर यानि टेस्ट्स का सही से काम न करने की ओर इशारा कर रहा था. अंत में चौथी जांच की गई जिसे अल्ट्रासाउंड और MRI कहा जाता है.

डॉ. सुशील ने जब मरीज का शारीरिक परीक्षण किया, तो सबसे पहली असामान्य बात यह सामने आई कि युवक के शरीर में अपनी सामान्य जगह पर दोनों टेस्टिस यानि अंडकोष मौजूद नहीं थे. डॉ ने पहले परीक्षण में पाया कि अंडकोष का अपनी जगह पर न होना पहला बड़ा सुराग था. टेस्टिस न होने के कारण स्वाभाविक रूप से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. वहीं दूसरी जांच में मरीज का सीमेन टेस्ट कराया गया तो मालूम हुआ कि उनके शरीर में एज़ोस्पर्मिया यानी 'नील शुक्राणु' मौजूद हैं लेकिन मरीज के सीमेन में स्पर्म सेल्स पूरी तरह से गायब थे. इसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल की तीसरी जांच की गई तो सामने आया कि मरीज में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्तर बिल्कुल सामान्य था.

डॉ. सुशील ने ईटीवी भारत को बताया कि युवक की शादी को लगभग दो साल बीत चुके थे. यह जोड़ा लंबे समय से बच्चा प्लान कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी. आमतौर पर जब किसी दंपत्ति को शादी के एक-दो साल बाद तक संतान सुख नहीं मिलता, तो वे इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाते हैं. प्रारंभिक चरण में डॉक्टरों ने मरीज की पत्नी के सभी आवश्यक मेडिकल टेस्ट करवाए. जब पत्नी की सभी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आईं, तो पुरुष पार्टनर की जांच करने का फैसला किया. इसके बाद मरीज डॉ. सुशील के पास परामर्श के लिए पहुंचा.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही हैरान और चौंकाने वाला मेडिकल मामला सामने आया है. सामान्य जिंदगी जी रहे एक 24 वर्षीय नवविवाहित युवक जब अपनी पत्नी के साथ संतान न होने यानि इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर अस्पताल पहुंचे, तो जांच में जो खुलासा हुआ उसने डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए. युवक के पेट के भीतर पूरी तरह से विकसित गर्भाशय (यूटरस), फैलोपियन ट्यूब्स और ओवा-टेस्टिस पाए गए. चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इस अत्यंत दुर्लभ स्थिति को परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम (PMDS) कहा जाता है.दरअसल, यह मामला पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित आरजी अस्पताल का है, जहां यूरोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. सुशील खरबंदा की देखरेख में इस मरीज की जांच और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.

डॉ. खरबंदा बताते हैं कि मरीज का क्रोमोसोमल एनालिसिस भी कराया. जांच में युवक का क्रोमोसोम 46,XY निकला, जो कि एक टिपिकल पुरुष का जेनेटिक कोड होता है. महिलाओं में XX और पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं यानी बहुत कम ऐसा होता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से वह पूरी तरह पुरुष था, लेकिन पेट के अंदर पूर्ण विकसित गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब्स मौजूद हो.



क्या है परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम (PMDS)?

डॉ. खरबंदा ने इस दुर्लभ स्थिति की वैज्ञानिक वजह को विस्तार से समझाया. जब कोई बच्चा मां के गर्भ में विकसित हो रहा होता है, तो भ्रूण की शुरुआती अवस्था में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के शुरुआती रूप मौजूद होते हैं. जेनेटिकली पुरुष (46,XY) भ्रूण में विकास के दौरान एक विशेष हार्मोन निकलता है, जिसे एंटी-मुलेरियन हार्मोन (AMH) कहा जाता है. इस हार्मोन का मुख्य काम गर्भ में फीमेल ऑर्गन्स को बनने से रोकना और मुलेरियन डक्ट को दबाना होता है लेकिन बहुत ही दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है जब या तो भ्रूण में इस एंटी-मुलेरियन हार्मोन की भारी कमी हो जाती है, या फिर शरीर के रिसेप्टर्स इस हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते. इसके परिणामस्वरूप, जेनेटिकली पुरुष होने के बावजूद पेट के अंदर गर्भाशय व ट्यूब्स भी विकसित हो जाते हैं.

10 लाख में से एक केस: कितना दुर्लभ है यह मामला?

डॉ सुशील के के अनुसार मेडिकल साइंस में परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है जो 10 लाख पुरुषों में से किसी एक में पाई जाती है. आमतौर पर PMDS के जो गिने-चुने मामले सामने आते भी हैं, उनमें महिला अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते, उनमें यूट्रस या तो बहुत छोटा होता है या केवल मांस का एक टुकड़ा होता है, लेकिन इस 24 वर्षीय युवक के मामले में फुल्ली-फॉर्म्ड यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवा-टेस्टिस का पाया जाना इसे भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर सबसे दुर्लभ मामलों में से एक बनाता है.

15 साल पहले मैंने ऐसे दो सगे भाइयों का इलाज किया

डॉ. खरबंदा ने अपने 15 साल पुराने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि, "आज से लगभग 15 साल पहले मैंने ऐसे दो सगे भाइयों का इलाज किया था. पहला भाई अविवाहित था और टेस्टिस न होने की शिकायत लेकर आया था. जांच में उसमें भी यूट्रस और फीमेल ऑर्गन्स निकले, जिसे हमने सर्जरी से बाहर निकाला. सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब इलाज के बाद उसका सगा भाई भी मेरे पास आया और उसने कहा कि उसे भी लगता है कि उसकी टेस्टीज नहीं हैं. जांच करने पर उसका केस भी बिल्कुल वैसा ही निकला। हालांकि, यह कोई सामान्य जेनेटिक बीमारी नहीं है क्योंकि उनके परिवार में अन्य लोगों को यह समस्या नहीं थी. भारत में पूरी तरह विकसित यूट्रस वाले ऐसे मुश्किल से 5-6 केस ही रिपोर्ट हुए हैं."

सर्जरी क्यों थी बेहद जरूरी? कैंसर का होता है बड़ा खतरा

जब मरीज को यह पता चला कि उसके पेट में गर्भाशय है, तो उसका पहला सवाल यही था: "डॉक्टर, मैं 24-25 साल का हो चुका हूं और मुझे आज तक इससे कोई दर्द या दिक्कत नहीं हुई। जब यह पेट में शांति से पड़ा है, तो इसे पड़ा रहने देते हैं, निकालने की क्या जरूरत है?" इस पर डॉ. खरबंदा ने मरीज को सर्जरी का गंभीर मेडिकल कारण समझाया. उन्होंने पहला करना देते हुए बताया कि अंडकोष का पेट में रहना जोखिम भरा हो सकता है पुरुषों में टेस्टिस का शरीर के बाहर रहने का एक खास वैज्ञानिक कारण है. शुक्राणु बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान (37°C) से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है. जब टेस्टिस पेट के अंदर ही रह जाती हैं, तो वे स्पर्म तो बना ही नहीं पातीं, साथ ही उनमें सड़न या ट्यूमर बनने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं पेट के अंदर पड़े इन अविकसित या एब्नॉर्मल ऑर्गन्स में समय के साथ कैंसर बनने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है. इस पूरी जानकारी के बाद पीड़ित युवक सर्जरी के लिए तैयार हो गया. आरजी अस्पताल के सर्जन विशेषज्ञों ने जटिल ऑपरेशन करके पेट के अंदर से गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवा-टेस्टिस को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया.

बायोप्सी में सच साबित हुआ डर

ऑपरेशन के बाद जब निकाले गए अंगों को बायोप्सी की जांच के लिए लैब भेजा गया, तो डॉक्टरों का अंदेशा बिल्कुल सच साबित हुआ। मरीज की बाईं टेस्टिसके अंदर प्री-कैंसरस बदलाव शुरू हो चुके थे. अगर सही समय पर इनफर्टिलिटी की जांच के बहाने यह बीमारी पकड़ी न जाती और सर्जरी न होती, तो अगले 2-3 सालों में मरीज को जानलेवा पेट का कैंसर हो सकता था.हालांकि सर्जरी के जरिए कैंसर के खतरे को टाल दिया गया है.



माता-पिता की लापरवाही पर उठे सवाल: इस अनोखे और गंभीर मामले ने हमारे समाज की जागरूकता और माता-पिता की सजगता पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं.

बचपन की अनदेखी: डॉ. सुशील का मानना है कि इस केस में मरीज के माता-पिता से शुरुआती स्तर पर लापरवाही हुई. बचपन में जब माता-पिता बच्चे को नहलाते-धुलाते हैं, उसी समय उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि बच्चे के अंडकोष अपनी जगह पर हैं या नहीं. यदि बचपन में ही यानि 1-2 साल की उम्र में इसका पता चल जाता, तो सर्जरी के जरिए टेस्टिस को नीचे लाया जा सकता था.

डॉ. सुशील का मानना है कि इस केस में मरीज के माता-पिता से शुरुआती स्तर पर लापरवाही हुई. बचपन में जब माता-पिता बच्चे को नहलाते-धुलाते हैं, उसी समय उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि बच्चे के अंडकोष अपनी जगह पर हैं या नहीं. यदि बचपन में ही यानि 1-2 साल की उम्र में इसका पता चल जाता, तो सर्जरी के जरिए टेस्टिस को नीचे लाया जा सकता था. पुरुषों की जांच में झिझक: हमारे समाज में आज भी इनफर्टिलिटी के लिए केवल महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता है या जांच के लिए पहले महिला को ही आगे भेजा जाता है.

हमारे समाज में आज भी इनफर्टिलिटी के लिए केवल महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता है या जांच के लिए पहले महिला को ही आगे भेजा जाता है. इक्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी: चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, इनफर्टिलिटी के मामलों में: 33% कारण केवल पुरुष पार्टनर में होते हैं. 33% कारण केवल महिला पार्टनर में होते हैं. 33% कारण दोनों पार्टनर्स में संयुक्त रूप से होते हैं.यानी लगभग 50% मामलों में पुरुष की समस्या मुख्य वजह होती है. पुरुषों की जांच बेहद आसान, सस्ती और नॉन-इन्वेसिव होती है, जबकि महिलाओं को कई दर्दनाक और जटिल टेस्ट्स से गुजरना पड़ता है. इसलिए इनफर्टिलिटी की समस्या होने पर सबसे पहले पुरुष पार्टनर की जांच करानी चाहिए.

चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, इनफर्टिलिटी के मामलों में: 33% कारण केवल पुरुष पार्टनर में होते हैं. 33% कारण केवल महिला पार्टनर में होते हैं. 33% कारण दोनों पार्टनर्स में संयुक्त रूप से होते हैं.यानी लगभग 50% मामलों में पुरुष की समस्या मुख्य वजह होती है. पुरुषों की जांच बेहद आसान, सस्ती और नॉन-इन्वेसिव होती है, जबकि महिलाओं को कई दर्दनाक और जटिल टेस्ट्स से गुजरना पड़ता है. इसलिए इनफर्टिलिटी की समस्या होने पर सबसे पहले पुरुष पार्टनर की जांच करानी चाहिए. क्या ऐसे मरीज भी बन सकते है माता-पिता? :ऐसे मरीज की फर्टिलिटी को वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से शुक्राणु बनाने वाली स्वस्थ टेस्टिस मौजूद नहीं थी. ऐसे में डॉ. सुशील ने पीड़ित दंपत्ति को खुशहाल भविष्य के लिए दो मुख्य वैज्ञानिक व कानूनी विकल्प की भी सलाह दी. उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति या दंपत्ति है तो वह कानूनी तौर पर बच्चा गोद ले सकते हैं. इसके अलावा यदि महिला का ओवरीज़ और गर्भाशय पूरी तरह से स्वस्थ है तो स्पर्म बैंक से किसी अज्ञात हेल्दी डोनर का स्पर्म लेकर IVF तकनीक के जरिए भ्रूण तैयार करके पत्नी के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जा सकता है. इससे महिला अपनी कोख से 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है.

कब जाएं डॉक्टर के पास?

डॉ सुशील ने सामान्य से पीड़ित युवाओं को सलाह देते हुए बताया कि यदि किसी नवविवाहित जोड़े को बिना किसी प्रोटेक्शन के लगातार 1 साल तक प्रयास करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बिना देर किए और बिना किसी सामाजिक झिझक के किसी योग्य इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए. समय पर कराई गई जांच न केवल संतान प्राप्ति के रास्ते खोलती है, बल्कि शरीर में पनप रही किसी अवांछित गंभीर बीमारी से जान भी बचा सकती है.

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