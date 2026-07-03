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शौच के लिए गई लड़की को उठा ले गए दरिंदे, डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर झाड़ियों में सामूहिक दुष्कर्म

मधुबनी में शौच के लिए गई युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने एक को पकड़ा.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 12:23 PM IST

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मधुबनी: शौच के लिए निकली 24 वर्षीय लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना से इलाके सनसनी फैल गई है. वारदात मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र की है.

मधुबनी में युवती से सामूहिक दुष्कर्म: एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि एक 24 वर्षीय लड़की के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत पुलिस मामला दर्ज कर खजौली थाना के एक गांव के रौशन कुमार,कन्हैया और रामानंद पर नामजद केस दर्ज किया है.

एक गिरफ्तार, दो फरार: सदर डीएसपी दो के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है. टीम ने मामला दर्ज होने के बाद एक आरोपी रौशन यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हो गये हैं.

"घटना में संलिप्त किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा और सभी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं की जा सके."- योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी

आरोपी ने कबूला गुनहा: फरार दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम की छापेमारी जारी है. गिरफ्तार रोशन कुमार ने अपना अपराध कबूल किया है. पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन पर पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप भी करवाया है.

घर से दूर डेढ़ किलोमीटर दूर सामूहिक दुष्कर्म: दिए गए आवेदन में बताया गया है कि शौच के लिए घर से निकली युवती को दो युवक जबरन उठाकर करीब डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों में ले गए. वहां पहले से मौजूद एक अन्य युवक रामानंद यादव के साथ मिलकर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गये.

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच के लिए FSL की टीम और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया गया है. जांच की जा रही है. एक आरोपी रौशन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. दो फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है.

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