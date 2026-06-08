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सोलर दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर, वाराणसी में 24 महिलाओं को मिला रोज़गार

डूडा से जुड़ी अधिकारी श्वेता राय ने बताया कि, भारत सरकार की तरफ से दो तरह की योजनाएं हैं.

सरकार सोलर दीदी से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर
सरकार सोलर दीदी से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:51 AM IST

5 Min Read
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वाराणसी: सोलर दीदी योजना से वाराणसी की महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि लोगों को बिजली बचाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं. इस योजना से जुड़ी महिलाओं को काम करने का मौका मिल रहा है. साथ ही, एक अच्छी शुरुआती सैलरी भी उन्हें मिल रही है, जो उनके सपने पूरे करने में मददगार होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं का संचालन कर रही है. इन्हीं में से एक है ‘सोलर दीदी’. आज के समय में यह योजना वाराणसी में कमाल कर रही है. इससे जुड़कर महिलाएं आज न सिर्फ घर की चौखट से बाहर आयी हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक मजबूत कंधा बनकर खड़ी हैं. सोलर पैनल इंस्टालेशन से जुड़ा काम सीखकर ये महिलाएं अब लोगों को बिजली की बचत के लिए प्रेरित कर रही हैं. साथ ही, पैनल लगवा कर एक अच्छा पैसा भी कमा रही हैं. आइए जानते हैं, वाराणसी में कैसे काम कर रही ये योजना.

बचत करने के मामले में महिलाओं से बेहतर कोई नहीं: डूडा से जुड़ी अधिकारी श्वेता राय ने बताया कि, भारत सरकार की तरफ से दो तरह की योजनाएं हैं. पहला है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और दूसरा है बिजली की बचत करना. बिजली की बचत के लिए हमें सोलर पैनल लगाना होगा. बचत करने का काम महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता है.

ऐसे में यह तय किया गया कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूह की महिलाओं का चयन करके उनका प्रशिक्षण कराया जाए. फिर उन्हें ‘सोलर दीदी’ बनाकर, डोर-टू-डोर सर्वे कराकर सोलर पैनल लगवाया जाए, जिससे महिलाएं स्वावलंबी होंगी और लोगों को बिजली बचत के लिए जागरूक किया जा सकेगा.

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के दिए जाते हैं पैसे: उन्होंने बताया कि इस योजना में भाग लेने के लिए हमारे समूह से जुड़ना जरूरी है. जो महिलाएं समूह से जुड़ती हैं उनका चिह्नीकरण किया जाता है, उनका साक्षात्कार किया जाता है. जो महिलाएं साक्षात्कार में चयनित की जाती हैं, उनका सात दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है.

प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से धनराशि दी जाती है. प्रेमलता आटीआई सेंटर पर इन सभी का सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला है. इनके प्रशिक्षित होने के बाद हनुमत वेंडर की ओर से हमारे पास प्रपोजल आया कि, वे हमारी दीदियों को फिक्स सैलरी देंगे.

24 महिलाओं की ज्वॉइनिंग, सैलरी 14 हजार रुपये: श्वेता राय ने बताया कि, हमारे पास जो प्रपोजल आया उसमें कहा गया है कि वे हमारी दीदियों को जो भारत सरकार की ओर से एक हजार रुपये प्रति इंस्टालेशन धनराशि मिल रही है, उसके अतिरिक्त वे एक फिक्स सैलरी और सोलर पैनल इंस्टालेशन फ्री दे रहे हैं. जो महिलाएं कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, वे घरों से बाहर निकलीं और अपने परिवार में सहयोग दिया.

इसके साथ ही, उन महिलाओं ने अपने घर की बिजली भी बचाई है. हमने 24 महिलाओं की हनुमत वेंडर में ज्वाइनिंग कराई है. उनकी प्रतिमाह की सैलरी 14,196 रुपये है. डूडा के तहत अगर वे इंस्टालेशन कराती हैं, तो प्रति इंस्टालेशन एक हजार रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा.

घर संभालने के साथ अब काम से मिलेगी सैलरी: सोलर दीदी बताती हैं, मुझे इस बार पर गर्व होता है कि आज हमें सोलर दीदी बनने का मौका मिला है. इससे पहले ऐसा मौका हमें पहले कभी नहीं मिला था. हमारी मैम लोगों ने हमें ये मौका दिया है. हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे. श्वेता और अंकिता मैम ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है.

अब हम लोग भी घर से बाहर निकल सकेंगे. घर संभालने के साथ ही लोगों को बिजली बचाने के लिए प्रेरित करेंगे. हमें यह अच्छा लग रहा है कि हम सरकार की योजना के माध्यम से अपना घर संभालने का भी काम कर सकेंगे, जिसमें हमें सैलरी भी मिल रही है.

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही: केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 2 साल के अंंदर ही 40 लाख घरों का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत की सौर ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है. पहले 50 गीगावॉट तक पहुंचने मे 96 महीने लगे. अगले 50 गीगावॉट के लिए 36 महीने लगे और 100 गीगावॉट से 150 गीगावॉट तक पहुंचने में सिर्फ 14 महीने लगे हैं.

मई 2026 पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के शुरू होने के बाद सबसे अच्छा महीना रहा. इस महीने में रिकॉर्ड 3.16 लाख रूफटॉप सोलर लगाए गए और सिर्फ एक दिन में 15,000 घर इस योजना से जुड़े.

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