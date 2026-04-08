हिमाचल में 24 स्कूल डी-नोटिफाई, इन स्कूलों में नहीं था एक भी स्टूडेंट
हिमाचल में 19 प्राइमरी और 5 मिडिल स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं था, जिन्हें डी-नोटिफाई करने का फैसला लिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीरो छात्र नामांकन (zero student enrollment) वाले सरकारी स्कूलों को डी-नोटिफाई करने का फैसला लिया है. हिमाचल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश के 19 सरकारी प्राथमिक स्कूल (जीपीएस) और 5 सरकारी मध्य विद्यालय (जीएमएस) को तत्काल प्रभाव से अधिसूचना से बाहर कर दिया गया है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिलों के उप निदेशकों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.
ये स्कूल किए डी-नोटिफाई
जारी आदेशों के मुताबिक जिला शिमला के विभिन्न शिक्षा खंडों में जीपीएस जरला (टिक्कर), जीपीएस सराहन और सेरीधार (कुमारसैन), जीपीएस शकराउत (ठियोग), जीपीएस रनपु व पिथवी (सराहन बुशहर), जीपीएस सुनोग (नेरवा-कुपवी), जीपीएस सैंजखड्ड, खर्नोटू व मझली (रामपुर-1), जीपीएस शरण (सुन्नी), जीपीएस शील (रैनसर), जीपीएस मास्टोट (जुब्बल) तथा जीपीएस झाड़ाशली (छौहारा) को डी-नोटिफाई किया गया है. इसके अलावा राजगढ़ क्षेत्र का जीपीएस हिंगोरी भी सूची में शामिल है.
ये स्कूल भी किए बंद
सिरमौर जिले में जीपीएस भनात, जीपीएस लाना कसार और सुरला क्षेत्र के एक स्कूल को भी बंद करने का फैसला लिया गया है. वहीं, सोलन जिले के कंडाघाट शिक्षा खंड के जीपीएस चूरन और जीपीएस बखैला को भी डी-नोटिफाई किया गया है. सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिमला जिले के सराहन बुशहर स्थित जीएमएस रनपु को बंद किया गया है. इसके अलावा लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर का जीएमएस सालपत, केलोंग-I का जीएमएस जिस्पा और केलोंग-II के जीएमएस गोहरमा और जीएमएस जसराथ भी डी-नोटिफाई किए गए हैं.
शिक्षा विभाग ने दिए ये निर्देश
हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन स्कूलों में वर्तमान में छात्र नामांकन शून्य है, जिसके चलते इन्हें अधिसूचना से बाहर किया गया है. शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि डी-नोटिफाइड स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाए. साथ ही भवन, फर्नीचर, रिकॉर्ड और अन्य स्टॉक सामग्री को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने और अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने को कहा है. प्रदेश सरकार का कहना है कि जीरो नामांकन वाले स्कूलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विद्यार्थियों को समेकित (Integrated) रूप से बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.