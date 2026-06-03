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योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों-वकीलों और बस यात्रियों पर सरकार मेहरबान

लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जेल, परिवहन, कृषि और विधि विभाग से जुड़े बड़े फैसलों पर कैबिनेट ने हरी झंडी लगा दी. बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक ओर मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया तो दूसरी ओर सरकारी वकीलों का मेहताना जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में बस यात्रियों को तोहफा देते हुए 1725 नई बसों को चलाने का ऐलान किया गया है. जबकि विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में पास किए गए जिला पंचायत के नक्शे को अब प्राधिकरण रेगुलर करेगा.

योगी कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी. (Video Credit; ETV Bharat)

17 नगर निगम और नोएडा में दौड़ेंगी 1725 नई बसें

कैबिनेट ने परिवहन विभाग का सबसे बड़ा प्रस्ताव पास किया. प्रदेश के 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा में कुल 1725 नई बसें चलाई जाएंगी. इनमें जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली बसें भी शामिल हैं. इसके लिए 16 नगर निगमों में स्पेशल परपज व्हीकल यानी विशेष प्रयोजन कंपनी बनाई जाएगी. यही कंपनी बसों का संचालन करेगी.

इस परियोजना पर कुल 1852 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मौजूदा समय में चल रहीं 745 पुरानी बसें भी संचालित रहेंगी. नए रूट और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से शहरी यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. नए रेट के मुताबिक अब जिला शासकीय अधिवक्ता को 14 हजार रुपये प्रति माह रिटेनर फीस और 2500 रुपये प्रति कार्य दिवस बहस फीस मिलेगी. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को 11 हजार रुपये रिटेनर और 2300 रुपये बहस फीस मिलेगी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का मानदेय 10 हजार रुपये और उप जिला शासकीय अधिवक्ता का 9 हजार रुपये तय किया गया है.

नामिका वकील, विशेष अधिवक्ता और न्याय वित्त दीवानी फौजदारी के लिए 2300 रुपये प्रति कार्य दिवस तय हुआ है. महाधिवक्ता को 1.25 लाख रुपये प्रति माह और 60 हजार रुपये प्रति कार्य दिवस बहस फीस मिलेगी. अपर महाधिवक्ता को 50 हजार रुपये रिटेनर और 40 हजार रुपये बहस फीस मिलेगी. उच्चतम न्यायालय में तैनात अपर महाधिवक्ता को भी 50 हजार रुपये रिटेनर के साथ 50 हजार रुपये बहस फीस मिलेगी. मुख्य स्थायी अधिवक्ता को 35 हजार रुपये और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता व अपर लोक अभियोजक को 20 हजार रुपये प्रति माह रिटेनर फीस दी जाएगी.

जेलों के लिए छह प्रस्ताव पास, पांच नई जेलें बनेंगी