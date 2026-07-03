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भरमौर के लियूडांधार में फंसे सभी 24 श्रद्धालु रेस्क्यू, तरंगड़ी टूटने से बीच रास्ते में फंसे थे लोग

चंबा: हिमाचल में मानसून की भारी बारिश ने कई जगहों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला चंबा जिले का है. भरमौर विधानसभा क्षेत्र की लियूडांधार में 1 जुलाई को भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आया और तरंगड़ी (अस्थायी पुली) टूट गई. जिसके चलते यहां देवी मां के दर्शन कर लौट रहे 24 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए. 2 जुलाई की शाम को लियूडांधार में फंसे सभी श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है.

एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने बताया कि लियूडांधार में भारी बारिश के चलते तरंगड़ी टूटने पर दूसरे छोर पर 24 श्रद्धालुओं फंसे थे, जिनमें से 21 श्रद्धालु भरमौर से ही हैं, जबकि 3 श्रद्धालु अन्य राज्यों से आए हुए थे. इन सभी तक पर्वतारोहण संस्थान की छह सदस्यीय टीम पेशेवर ढंग से रस्सियों के सहारे रास्ता बनाकर पहुंची और फिर एक-एक करके सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया.

"अत्यंत दुर्गम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पर्वतारोहण संस्थान की टीम तरंगड़ी टूटने के कारण दूसरे छोर पर फंसे सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचने में कामयाब रही और सभी को वहां सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में कामयाब रही." - विकास शर्मा, एडीएम भरमौर

NDRF की टीम भी स्थिति से निपटने के लिए थी तैयार

एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने कहा कि तरंगड़ी टूटने पर अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण पर्वतारोहण संस्थान की टीम ने पहुंच कर इन सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला है. रेस्क्यू अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम भी आवश्यक सहयोग और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन पर्वतारोहण संस्थान की सक्षम टीम ने सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी अन्य सहयोग के रेस्क्यू कर लिया.