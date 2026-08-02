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आरबीजी गैंग के सरगना समेत 24 बदमाश गिरफ्तार, अपने प्रतिद्वंद्वी की हत्या की थी साजिश

गिरफ्तार आरोपियों में कई सक्रिय हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं. इनके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 6:52 PM IST

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चूरू: पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को समय रहते विफल करते हुए आरबीजी गैंग के सरगना रामस्वरूप जाट और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है. रामस्वरूप जाट अपने प्रतिद्वंद्वी देवकरण उर्फ देवला जाट की हत्या की साजिश रच रहा था. इसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 24 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान दो अवैध देसी पिस्टल, तीन मैगजीन, 29 जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो और छह बोलेरो कैंपर सहित कुल सात वाहन बरामद किए गए हैं.

कार्यवाहक एसपी सुनील कुमार ने बताया पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में जिला डीएसटी और दूधवाखारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. 1 अगस्त को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि आरबीजी गैंग का सरगना रामस्वरूप जाट अपने साथियों के साथ प्रतिद्वंद्वी देवकरण उर्फ देवला जाट की हत्या की योजना बनाने के लिए हथियारों और वाहनों के साथ इकट्ठा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी.

ऐसे पकड़ी गई गैंग, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

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कई सक्रिय हिस्ट्रीशीटर शामिल: पुलिस की भनक लगते ही कुछ आरोपी अंधेरे और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि अन्य को पकड़ लिया गया. पुलिस की पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में कई सक्रिय हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं, जिनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में अनेक मुकदमे दर्ज हैं.

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दो अलग-अलग कार्रवाइयों में हथियार बरामद: दूधवाखारा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो कैंपर को रोककर तलाशी ली. वाहन में सवार दो आरोपियों के कब्जे से 32 बोर की एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आरबीजी गैंग के सदस्य हैं और देवकरण उर्फ देवला की हत्या की नीयत से हथियार लेकर आए थे. इसी अभियान के दौरान चूरू कचहरी चौराहे के पास एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 7.65 बोर की एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन और 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए.

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LEADER OF RBG GANG ARRESTED
RBG GANG PLANNING MURDER IN CHURU
आरबीजी गैंग का सरगना गिरफ्तार
सरगना समेत 24 बदमाश गिरफ्तार
RBG GANG MEMBERS ARRESTED

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