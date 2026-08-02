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आरबीजी गैंग के सरगना समेत 24 बदमाश गिरफ्तार, अपने प्रतिद्वंद्वी की हत्या की थी साजिश

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Churu )