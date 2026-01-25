ETV Bharat / state

विदेश भेजने के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, प्लाट का भी दिया झांसा, 7 के खिलाफ केस दर्ज

रुद्रपुर: न्यूजीलैंड वर्किंग वीज़ा पर विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी के मामले में एक्शन हुआ है. रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित जसप्रीत सिंह ने कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. पुलिस को सौंपी गई तहरीर पर पीड़ित जसप्रीत सिंह निवासी ग्राम बिंदुखेड़ा (वर्तमान पता सिंह कॉलोनी फेस-2, रुद्रपुर) ने बताया मई 2023 में उसकी मुलाकात विशाल कुमार शर्मा निवासी धरमपुर, जसपुर (हाल निवासी आकाशा गार्डन, काशीपुर) से हुई. विशाल ने स्वयं व अपने साथी आवेज पुत्र नसीम जावेद के साथ मिलकर वर्किंग और टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेजने का दावा किया.

जिसके बाद पीड़ित और उसके दोस्त ने आरोपियों से न्यूजीलैंड जाने की बात कही. आरोपियों ने उन्होंने न्यूज़ीलैंड वर्किंग वीज़ा, एयर टिकट और अन्य खर्चों के नाम पर कुल 28 लाख रुपये की मांग की. जिसके बाद पीड़ित जसप्रीत सिंह ने 11 लाख रुपये और उसके मित्र आयुषमान सिंह ने 2 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में आरोपियों के खातों में जमा कराए. 4 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने वर्किंग वीज़ा तो उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद एयर टिकट नहीं दिया.

मामले में 29 दिसंबर 2024 को पंचायत कराई गई. जिसमें पीड़ित की रकम की भरपाई के लिए खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर स्थित 2000 वर्गफुट का एक प्लॉट देने की बात कही गई. उन्होंने कहा प्लाट की कीमत मौजूदा समय में 24 लाख रुपए है. जिसमें से 13 लाख रुपए कम कर 11 लाख रुपए पीड़िता को आरोपियों को देने होंगे. जिसपर दोनों ने हामी भरते हुए अलग अलग तारीखों पर खातों में जमा कराए.