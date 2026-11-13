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संभल में 24 कोसीय परिक्रमा शुरू; 68 तीर्थ के दर्शन के लिये उमड़ा आस्था का सैलाब, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर

संभल में 24 कोसीय परिक्रमा शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : सदर तहसील क्षेत्र में शुकवार से ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण दो दिवसीय 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हुई. इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे. यह यात्रा बेनीपुर चक गांव से शुक्रवार सुबह प्रारंभ हुई और कल बेनीपुर चक गांव में ही संपन्न होगी. परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था.

संभल में 24 कोसीय परिक्रमा शुरू (Video credit: ETV Bharat)

संभल मे दो दिवसीय परिक्रमा से पहले वंशगोपाल तीर्थ पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठे हुए. भगवान श्री कल्कि के जयकारों के बीच परिक्रमा यात्रा शुरू हुई है. परिक्रमा को संपन्न कराने के लिये जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी लगाई गई है. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की तैयारी है. यह परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले 68 तीर्थ एवं 19 कूप से होते हुए शुरू होती है.

परिक्रमा से श्रद्धालुओं को संभल के सभी तीर्थ कूपों के दर्शन होते हैं. वंश गोपाल तीर्थ के प्रमुख भगवत प्रिय महाराज ने इस वर्ष साढ़े चार लाख श्रद्धालुओं के परिक्रमा में शामिल होने का अनुमान जताया है. बता दें कि सुव्यवस्थित पक्के परिक्रमा मार्ग के निर्माण में योगी सरकार 300 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत कर चुकी है. पहली किस्त में 60 करोड़ रुपये अवमुक्त कर चुकी है. इन दिनों मार्ग पर काम चल रहा है.



24 कोसीय परिक्रमा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Photo credit: ETV Bharat)

वंश गोपाल तीर्थ के पीठाधीश्वर भगवत प्रिय महाराज ने बताया कि पिछली बार 24 कोसीय परिक्रमा में करीब 3.50 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि इस बार लगभग 4.50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. हर साल की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि वंश गोपाल तीर्थ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु विभिन्न स्थानों के लिए परिक्रमा शुरू करेंगे. उन्होंने बताया कि पदयात्रा के रूप में होने वाली इस 24 कोसीय परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही संभल में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी. 24 कोसीय परिक्रमा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए भोजन, रहने और खाने की व्यवस्था की गई है. जगह-जगह शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि 24 कोसीय परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.







क्षेमनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ ने बताया कि पिछली बार अनुमानित 5 लाख के करीब श्रद्धालु आए थे और इस बार भी 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं. जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में परिक्रमा के प्रति भाव बढ़ रहा है उसको लेकर 24 कोसीय परिक्रमा में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है. उन्होंने सत्ता की बात करते हुए कहा कि पहले धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन अब हर धार्मिक आयोजन सफल हो रहे हैं. संभल में 24 कोसीय परिक्रमा शुरू (Photo credit: ETV Bharat)