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यूपी में फिर से 24 IAS के तबादले, 10 जिलों के DM बदले, अयोध्या के जिलाधिकारी का ट्रांसफर

लखनऊ: रविवार की रात 40 IAS अफसरों का तबादला करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश में 24 और आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं. योगी सरकार ने जिन 24 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, उनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं. बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का जिलाधिकारी बनाया गया है. जबकि, शशांक की जगह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह ने ली है. अब वे बाराबंकी के नए डीएम हैं. अयोध्या डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को सीएम योगी का विशेष सचिव बनाया है.

18 घंटे में 25 जिलों के डीएम बदले: बता दें कि बीते 18 घंटे में योगी सरकार ने कुल 64 आईएएस के तबादले किए हैं. पहली सूची रविवार रात 1 बजे जारी हुई थी, जिसमें 40 आईएएस के ट्रांसफर कर 15 जिलों के डीएम बदले थे. सोमवार शाम 7 बजे 24 आईएएस के ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट जारी कर 10 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं. इस तरह सरकार ने 18 घंटे में 25 जिलों के डीएम बदल दिए हैं.

सोनभद्र डीएम को भारी पड़ी लापरवाही: बीते दिनों सोनभद्र में खदान ढहने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. सीएम योगी के सभास्थल से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये हादसा हुआ था. शासन स्तर पर इसे डीएम की लापरवाही मानी गई थी, लेकिन एसआईआर का काम चलने के कारण डीएम बद्रीनाथ सिंह को हटाया नहीं जा सका. अब एसआईआर का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ सिंह को डीएम पद से हटाकर उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया है. सोनभद्र में अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी डीएम के खिलाफ शिकायतें थीं.

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