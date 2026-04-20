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यूपी में फिर से 24 IAS के तबादले, 10 जिलों के DM बदले, अयोध्या के जिलाधिकारी का ट्रांसफर

सोनभद्र के डीएम बद्रीनाथ सिंह की छुट्टी, देखिए लिस्ट में किनके नाम...

यूपी में आईएएस ट्रांसफर.
यूपी में आईएएस ट्रांसफर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 8:25 PM IST

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लखनऊ: रविवार की रात 40 IAS अफसरों का तबादला करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश में 24 और आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं. योगी सरकार ने जिन 24 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, उनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं. बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का जिलाधिकारी बनाया गया है. जबकि, शशांक की जगह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह ने ली है. अब वे बाराबंकी के नए डीएम हैं. अयोध्या डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को सीएम योगी का विशेष सचिव बनाया है.

तबादले की लिस्ट.
तबादले की लिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

18 घंटे में 25 जिलों के डीएम बदले: बता दें कि बीते 18 घंटे में योगी सरकार ने कुल 64 आईएएस के तबादले किए हैं. पहली सूची रविवार रात 1 बजे जारी हुई थी, जिसमें 40 आईएएस के ट्रांसफर कर 15 जिलों के डीएम बदले थे. सोमवार शाम 7 बजे 24 आईएएस के ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट जारी कर 10 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं. इस तरह सरकार ने 18 घंटे में 25 जिलों के डीएम बदल दिए हैं.

सोनभद्र डीएम को भारी पड़ी लापरवाही: बीते दिनों सोनभद्र में खदान ढहने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. सीएम योगी के सभास्थल से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये हादसा हुआ था. शासन स्तर पर इसे डीएम की लापरवाही मानी गई थी, लेकिन एसआईआर का काम चलने के कारण डीएम बद्रीनाथ सिंह को हटाया नहीं जा सका. अब एसआईआर का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ सिंह को डीएम पद से हटाकर उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया है. सोनभद्र में अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी डीएम के खिलाफ शिकायतें थीं.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फेरबदल, 40 IAS के किए तबादले, 15 जिलों के DM इधर से उधर, दुर्गाशक्ति नागपाल बनीं कमिश्नर

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