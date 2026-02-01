ETV Bharat / state

एक पते और मोबाइल नंबर पर बनवा लिए 24 फर्जी पासपोर्ट, Ghaziabad में 25 लोगों पर FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक तीन लोगों के द्वारा पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों के साथ फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया.

एक पते और मोबाइल नंबर पर बनवा लिए 24 फर्जी पासपोर्ट
एक पते और मोबाइल नंबर पर बनवा लिए 24 फर्जी पासपोर्ट (ETV Bharart)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट फर्जीवाड़ा सामने आया है. एक ही पाते और एक ही मोबाइल नंबर के आधार पर कल 24 पासपोर्ट जारी होने का मामला सामने आया है. इस संबंध में भोजपुर थाने में रीजनल पासपोर्ट ऑफीसर, दिल्ली द्वारा 11 दिसंबर 2025 को मामले को लेकर की शिकायत दी गई थी. पुलिस ने मामले की जांच की इसके बाद 25 नाम से और एक अज्ञात समेत कुल 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

अमनप्रीत कौर, जसप्रीत कौर, रितु शर्मा, मेघा राणा, राजकुमारी, दलजीत सिंह, महिंदर कौर, यशोदा राय, बसंती राय, जीत कौर, शमशेर सिंह, कमलजीत कौर, इंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, मनजीत सिंह, राजवीर सिंह, रणजीत कौर, सिमरनजीत कौर, जैगलिन कौर, गुगनूर कौर, जसकरण सिंह, जपमेहर कौर, अरुण कुमार (पोस्टमैन), विवेक गांधी, प्रकाश दुबे समेत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गाजियाबाद के भोजपुर थाने में कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 के तहत उप निरीक्षक राजकुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

जांच के दौरान पुलिस ने पोस्ट ऑफिस भोजपुर के पोस्टमैन अरुण से जानकारी की तो पता चला की अरुण डाकखाना भोजपुर पर लगभग 12 साल से नियुक्त है और भोजपुर गांव की डाक उसके द्वारा ही वितरण की जाती है. तकरीबन 5 महीने पहले विवेक गांधी और प्रकाश डब्बा नाम के दो लोगों ने अरुण से भोजपुर डाकखाने पर जाकर मुलाकात की थी. विवेक और प्रकाश ने पोस्टमैन अरुण से कहा था, हमारे कुछ पासपोर्ट बनकर आएंगे. पासपोर्ट को आप पासपोर्ट पर दर्शाए गए पते पर न भेज कर हम दोनों को दे देना. प्रत्येक पासपोर्ट के रिसीव होने पर दो हजार रुपए दे देंगे. लालच में आकर पोस्टमेंट अरुण ने विवेक और प्रकाश की बात मान ली. और पासपोर्ट पते पर न भेज कर अरुण और विवेक को दिए.

पासपोर्ट बनवाने के लिए भोजपुर के जिन गांव का पता दिया गया था उन तमाम गांव की ग्राम प्रधानों से जो पुलिस ने पूछताछ की तो ग्राम प्रधानों द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि इस नाम का व्यक्ति गांव में नहीं रहता है. पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट आवेदन करने पर पासपोर्ट सत्यापन के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट टैब पर आते हैं. जिसकी जांच कर टैब पर ही ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित की जाती है. तीन लोगों के द्वारा पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों के साथ फर्जी तरीके से तैयार किए गए दस्तावेजों का प्रयोग किया गया. और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 22 पासपोर्ट जारी कराए गए.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

FAKE PAASPORT RACKET
FAKE PASSPORTS ON SINGLE ADDRESS
पासपोर्ट रैकेट का किया भंडाफोड़
FAKE PASSPORT IN GHAZIABAD
FAKE PASSPORT RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.