जसनाथजी मंदिर में चोरी का खुलासा नहीं होने पर अनूठा विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने किया जागरण और अग्नि नृत्य

बीकानेर: लूणकरणसर क्षेत्र के कतरियासर में देव जसनाथ महाराज के मंदिर में ढाई साल पहले हुई चोरी के खुलासे की मांग लेकर 24 दिन से बीकानेर कलेक्ट्रेट पर जारी धरना पुलिस के आश्वासन पर एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया. चोरी का खुलासा नहीं होने पर बीकानेर में सोमवार को विरोध का अनूठा तरीका आजमाया गया.

धरने की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता भंवर कूकना ने कहा कि धरना स्थगित हुआ है. यह खत्म नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने फिर से जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है. हमने एक माह का वक्त दिया है. यदि एक महीने में चोरी गया छत्र, सोना-चांदी और नगदी बरामद नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे. दरअसल जसनाथजी के मुख्य धाम कतरियासर के मंदिर में ढाई साल पहले चोरी हुई थी. सोना चांदी और नगदी की चोरी का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई. ऐसे में 24 दिन पहले बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू हुआ. धरने में सोमवार को जसनाथजी महाराज का जागरण और अग्नि नृत्य किया गया. बड़ी संख्या में जसनाथजी के भक्त और अनुयायी मौजूद रहे. कलेक्ट्रेट के सामने अग्नि नृत्य कर आराध्य के प्रति आस्था प्रकट की और पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने का आग्रह किया.