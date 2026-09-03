यात्रीगण ध्यान दें! चित्रकूट धाम जाने वाले यात्रियों को 8 सितंबर से मिलेगी इंटरसिटी, 24 कोच की होगी ट्रेन
स्टेशन अधीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि ट्रेन का चित्रकूट तक विस्तार होने से यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:30 PM IST
अमेठी : अमेठी से चित्रकूट धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-कानपुर इंटरसिटी का चित्रकूट धाम कर्वी तक विस्तार किया गया है. 8 सितंबर से प्रतापगढ़ से चित्रकूट के लिए ट्रेन का संचालन शुरू होगा. जिससे अमेठी, गौरीगंज, कासिमपुर हॉल्ट, जायस और फुरसतगंज समेत आस-पास के यात्रियों को चित्रकूट के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. ट्रेन में कोच की संख्या भी 12 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है. इससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी.
स्टेशन अधीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि ट्रेन का चित्रकूट तक विस्तार होने से जिले के यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. अमेठी, गौरीगंज, जायस और फुरसतगंज समेत आस-पास के क्षेत्रों के यात्रियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा. कोच की संख्या दोगुनी होने से अधिक यात्रियों को सफर का अवसर मिलेगा.
रेलवे प्रशासन ने प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का चित्रकूट धाम कर्वी तक विस्तार करने का निर्णय लिया है. प्रतापगढ़ से चित्रकूट के लिए आठ सितंबर से और चित्रकूट से प्रतापगढ़ के लिए सात सितंबर से शुरू होगी. ट्रेन में अब 24 आईसीएफ कोच होंगे. इनमें दो एसएलआरडी और 22 सामान्य कोच शामिल हैं.
सीधी ट्रेन मिलने से चित्रकूट जाने वाले यात्रियों को अब दूसरे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. गौरीगंज के माधोपुर निवासी अभिषेक कुमार ने कहा कि चित्रकूट जाने के लिए अब तक दूसरी ट्रेन या अन्य साधन तलाशना पड़ता था. सीधी ट्रेन मिलने से यात्रा आसान होगी और समय की भी बचत होगी.
कटरा लाल निवासी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि चित्रकूट जाने के लिए सीधा रेल साधन मिलने से परिवार के साथ यात्रा करना सुविधाजनक होगा. राजगढ़ निवासी ममता पाल ने कहा कि चित्रकूट के लिए सीधी ट्रेन मिलने से धार्मिक यात्रा की राह आसान होगी. बालीपुर खुर्दवा निवासी कपिल गौतम के अनुसार, जिले के कई गांवों के लोगों को चित्रकूट जाना होता है. सीधी ट्रेन मिलने से अब यात्रा के लिए विकल्प बढ़ जाएगा.
यह भी पढ़ें : टिकट के बाद भी महिला को आधी रात को ट्रेन से उतारा, अब रेलवे भरेगा ₹ 2 लाख हर्जाना
यह भी पढ़ें : दीपावली पर्व पर अमावस्या मेले के दौरान रोशनी से जगमग होगा चित्रकूट धाम