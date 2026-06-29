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झामुमो का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, 12 वर्षों के मोदी राज में 24 गबन हुए

रांची: अयोध्या श्रीराम मंदिर चंदा चोरी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर लगे गलत तरीके से जमीन खरीदने के आरोप और अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी द्वारा खीरा की खेती के नाम पर सब्सिडी के 99 लाख रुपया ले लेने जैसे आरोपों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में बड़े स्तर के 24 गबन होने का आरोप लगाया है.

संवाददाता सम्मेलन के दौरान झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य 'खीरा' लेकर मीडिया के सामने पहुंचे थे, उन्होंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आज मैं भागीरथ चौधरी के खेत से 99 लाख रुपये के खीरे लाया हूं.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान (Etv Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल में 'गबन' के रूप में मिली उपलब्धियां

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि BJP अब BGP यानी भारतीय गबन पार्टी बन गई है. पहला गबन नोटबंदी के नाम पर हुआ, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) गबन हुआ जो कॉर्पोरेट दोस्तों को दिया गया, फिर बैंक मर्जर के जरिए बैंक गबन हुआ, जिसके तहत कॉर्पोरेट घरानों को दिए गए 18 लाख करोड़ रुपये माफ किए गए.

BJP के राज में शहीदों का भी गबन हुआः सुप्रियो भट्टाचार्य

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि BJP के राज में शहीदों का भी गबन हुआ और अब मंदिर गबन हो रहा है, सबसे नया उदाहरण अयोध्या राम मंदिर का है. उन्होंने कहा कि हमने कभी चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे से चीजें चोरी होते नहीं देखी तो RSS की देखरेख में आने वाले चंदे की मंदिर से चोरी क्यों होती है.