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बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत, 23 टीमें ले रहीं हिस्सा

बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत ( Etv Bharat )