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बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत, 23 टीमें ले रहीं हिस्सा

बोकारो में 23वीं झारखंड आर्म्ड पुलिस जोनल शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है.

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बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 9:04 PM IST

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बोकारोः जिला में 23वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2026-27 की शुरुआत हो गई है. झारखंड सशस्त्र पुलिस-4 के प्रांगण में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड सशस्त्र पुलिस-4, बोकारो के कमांडेंट ऋषभ कुमार झा ने किया.

इस प्रतियोगिता में जैप (Jharkhand Armed Police) की सभी बटालियन के साथ आईआरबी (Indian Reserve Battalion), स्पेशल ब्रांच और सीआईडी की कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं. यह प्रतियोगिता आगामी 28 सितंबर तक चलेगी.

बोकारो में झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता (Etv Bharat)

हर साल इस तरह की शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित होती हैः कमांडेंट ऋषभ कुमार झा

मीडिया से बातचीत में कमांडेंट ऋषभ कुमार झा ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से हर साल इस तरह की शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें पदाधिकारी और जवान अपनी निशानेबाजी की दक्षता का प्रदर्शन करते हैं.

विकट परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए हथियार इस्तेमाल करना जरूरीः ऋषभ कुमार झा

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी हथियार लेकर ड्यूटी करते हैं, ऐसे में किसी विकट परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए हथियार का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो.

प्रतियोगिता के आयोजन से शारीरिक लाभ

उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से जवानों की दक्षता के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है. ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन से शारीरिक स्फूर्ति के साथ-साथ मानसिक चेतन भी एकाग्रचित एवं जागृत होती है जिसका लाभ पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के दौरान मिलता है.

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