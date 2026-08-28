देश की सबसे उम्रदराज बाघिन 'महक' ने पूरे किए 22 बसंत, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया 23वां बर्थडे

देश की सबसे उम्रदराज बाघिन 'महक' ने पूरे किए 22 बसंत, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया 23वां बर्थडे
राखी पर महक 22 साल की हो गई. छुट्टी के चलते बड़ा आयोजन नहीं कर पाए. अगले माह बड़ा बर्थ डे सेलिब्रेशन किया जाएगा.
Published : August 28, 2026 at 4:33 PM IST
कोटा: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक का शुक्रवार को 23वां बर्थडे कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया गया. उसकी सेहत अच्छी है. वन विभाग उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. अभेड़ा के सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि बाघिन महक देश की सबसे उम्रदराज है. उसने 22 बसंत 28 अगस्त 2026 को पूरे किए. इस अवसर पर केक कटिंग सेरेमनी की गई. आने वाले महीने में हम अच्छा कार्यक्रम भी बाघिन महक के बर्थडे पर करना चाह रहे हैं.
उप वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रमोद कुमार धाकड़ ने बताया कि राखी पर उसके 22 साल पूरे हुए हैं. यह कार्यक्रम आज किया जाता है, लेकिन छुट्टी के चलते नहीं हो पाया. अगला कार्यक्रम बच्चों के साथ करने वाले हैं. इसमें बच्चों को टाइगर के बारे में गाइड किया जाएगा और महक की पूरी कहानी बताएंगे.
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कैसी है महक की सेहत: सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि महक का अभी भी डाइजेशन काफी अच्छा है. उसके दांत और जबड़े काफी मजबूत हैं. वह पूरा भोजन चबा लेती है. पचा भी रही है. उसके पंजे और नाखून काफी मजबूत हैं. उसका वजन लगभग मेंटेन है. वर्तमान समय में थोड़ा उठने में उसे प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है. उसकी कैल्शियम डोज बढ़ा दी है ताकि कमजोरी महसूस नहीं हो. अभी भी वह काफी चक्कर एंक्लोजर में लगाती है. बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले हर पर्यटक को बाघिन महक नजर आती है. वह चुप बैठने की जगह पानी में अठखेलियां करती है. इसके अलावा एंक्लोजर की बाउंड्री पर घूमती रहती है.
सप्ताह में दो बार मेडिकल चेकअप: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन होने के साथ सामान्य तौर पर जू में रहने वाली बाघिन से 4 साल ज्यादा जी चुकी है. फॉरेस्ट में रहने वाली बाघिन से 7 साल ज्यादा जी चुकी है. उसके साथ रहे मेल टाइगर नाहर की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी है. वर्तमान में वह अकेली रहती है. ऐसे में हर तीन से चार दिन में या सप्ताह में दो बार मेडिकल चेकअप का प्रोटोकॉल है. सारी जांच कराई जाती है. स्टाफ भी इसकी खास देखरेख करते हैं.
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जू में सबसे ज्यादा जीने वाली बाघिन: रिटायर्ड डीसीएफ दौलत सिंह शक्तावत ने बताया कि जू में बाघ व बाघिन और अन्य जानवरों की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि वहां उन्हें शिकार के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती. भोजन की व्यवस्था आसानी से हो जाती है. टेरिटरी संघर्ष भी जू में नहीं होता है, जबकि जंगल में वन्यजीवों की उम्र कम होती है. उन्होंने कहा, टाइगर जंगल में 15 साल अधिकतम जीता है. इससे ज्यादा जीने वाले टाइगर काफी कम हैं. वही उनका यह भी कहना है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मछली बाघिन ही रही है. उसका जन्म 1997 में हुआ था, जबकि मौत 2016 में हुई है. वह करीब 19 साल जंगल की रानी रही है. केप्टिविटी या जू में रहने वाले जानवर की उम्र अधिकतम 18 साल तक होती है, लेकिन महक ने इस रिकार्ड को तोड़ते हुए 4 साल ज्यादा जी चुकी है. उसकी उम्र 22 साल हो चुकी है.
2 साल से अकेली महक: मीणा ने बताया कि बाघिन के रिकॉर्ड के अनुसार, उसका जन्म 28 अगस्त 2004 को हुआ. वह बाघिन चंदा के चार शावकों में थी. उसकी बहन रंभा 21 साल 4 माह जिंदा रही, जबकि महक ने रिकॉर्ड बनाया है. महक को फरवरी 2012 में कोटा में लाए गए. इसके बाद जुलाई 2017 में जयपुर शिफ्ट किया. वहां इसका जोड़ा नाहर के साथ बन गया था. फिर वापस 1 मार्च 2023 को कोटा में दोनों को शिफ्ट कर दिया था. नाहर की मौत अगस्त 2024 में हो गई थी. इसके बाद से महक अकेली है.
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