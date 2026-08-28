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देश की सबसे उम्रदराज बाघिन 'महक' ने पूरे किए 22 बसंत, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया 23वां बर्थडे

कोटा: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक का शुक्रवार को 23वां बर्थडे कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मनाया गया. उसकी सेहत अच्छी है. वन विभाग उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. अभेड़ा के सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि बाघिन महक देश की सबसे उम्रदराज है. उसने 22 बसंत 28 अगस्त 2026 को पूरे किए. इस अवसर पर केक कटिंग सेरेमनी की गई. आने वाले महीने में हम अच्छा कार्यक्रम भी बाघिन महक के बर्थडे पर करना चाह रहे हैं.

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रमोद कुमार धाकड़ ने बताया कि राखी पर उसके 22 साल पूरे हुए हैं. यह कार्यक्रम आज किया जाता है, लेकिन छुट्टी के चलते नहीं हो पाया. अगला कार्यक्रम बच्चों के साथ करने वाले हैं. इसमें बच्चों को टाइगर के बारे में गाइड किया जाएगा और महक की पूरी कहानी बताएंगे.

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कैसी है महक की सेहत: सहायक वन संरक्षक पंकज कुमार मीणा ने बताया कि महक का अभी भी डाइजेशन काफी अच्छा है. उसके दांत और जबड़े काफी मजबूत हैं. वह पूरा भोजन चबा लेती है. पचा भी रही है. उसके पंजे और नाखून काफी मजबूत हैं. उसका वजन लगभग मेंटेन है. वर्तमान समय में थोड़ा उठने में उसे प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है. उसकी कैल्शियम डोज बढ़ा दी है ताकि कमजोरी महसूस नहीं हो. अभी भी वह काफी चक्कर एंक्लोजर में लगाती है. बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले हर पर्यटक को बाघिन महक नजर आती है. वह चुप बैठने की जगह पानी में अठखेलियां करती है. इसके अलावा एंक्लोजर की बाउंड्री पर घूमती रहती है.

सप्ताह में दो बार मेडिकल चेकअप: देश की सबसे उम्रदराज बाघिन होने के साथ सामान्य तौर पर जू में रहने वाली बाघिन से 4 साल ज्यादा जी चुकी है. फॉरेस्ट में रहने वाली बाघिन से 7 साल ज्यादा जी चुकी है. उसके साथ रहे मेल टाइगर नाहर की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी है. वर्तमान में वह अकेली रहती है. ऐसे में हर तीन से चार दिन में या सप्ताह में दो बार मेडिकल चेकअप का प्रोटोकॉल है. सारी जांच कराई जाती है. स्टाफ भी इसकी खास देखरेख करते हैं.