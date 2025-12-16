ETV Bharat / state

ऊर्जा विभाग में 2390 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, बिहार में पॉन्ड स्टोरेज योजना के लिए MOU

पॉन्ड स्टोरेज के लिए MOU : ऊर्जा विभाग में बिहार में बिजली के स्टोरेज के लिए पॉन्ड स्टोरेज परियोजना को लेकर 2 कंपनियों के साथ MOU साइन किया. ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पंप्ड स्टोरेज नीति-2025 लागू की है. इसके तहत बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दो एजेंसियों ग्रीनको और सन पेट्रो कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है.

''वर्ष 2020 में 'सात निश्चय-2' के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार, कुल 50 लाख अवसर उपलब्ध कराए गए. आने वाले पांच वर्षों में इसे दोगुना करते हुए एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब सात निश्चय पार्ट 3 पर काम किया जा रहा है.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई.

ऊर्जा विभाग को 2390 नए कर्मी को नियुक्ति पत्र : ऊर्जा विभाग की तरफ से आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में नवचयनित 2390 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इन नियुक्तियों में 1810 तकनीशियन, 512 पत्राचार लिपिक और 68 भंडार सहायक शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से सन्नी साकेत, आशुतोष कुमार और मोहित कुमार भट्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे.

पटना : बिहार की सरकार ने लोगों से वादा किया था कि अगले 5 वर्षों में बिहार में रोजगार और नौकरी के ऊपर काम किया जाएगा. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग में 2390 नए कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र बांटा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्त पत्र बांटा.

13000 करोड़ रु का निवेश : दोनों परियोजनाएं नवादा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं, जहां प्राकृतिक ऊंचाई का अंतर पंप्ड स्टोरेज व्यवस्था के लिए अनुकूल है. ग्रीनको परियोजना की ऊर्जा भंडारण क्षमता 7308 मेगावाट, जबकि सन पेट्रो परियोजना की क्षमता 6973 मेगावाट है. इस प्रकार दोनों परियोजनाओं की कुल क्षमता 14,281 मेगावाट होगी.

इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और निर्माण चरण में करीब 8 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इस योजना से उपभोक्ताओं को सस्ती और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी. ऊर्जा विभाग का मानना है कि पंप्ड स्टोरेज नीति के तहत शुरू की गई यह पहल बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी.

SLDC का निरीक्षण : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत भवन स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली. राज्य में सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए SLDC की स्थापना की गई है. यह ऑफिस राज्य के भीतर और बाहर स्थित उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करता है.

जानकारी प्राप्त करते सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विद्युत भवन की चौथी मंजिल पर स्थित यह केंद्र 24 घंटे, सातों दिन संचालित रहता है. यहां तीन पालियों में अभियंता राज्य के सभी बिजली उपकेंद्रों के साथ समन्वय कर वास्तविक उपलब्धता और मांग के आधार पर पावर सिस्टम का संचालन करते हैं. पूर्वी क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है, जिससे ऊर्जा लेखांकन में पारदर्शिता आई है और ट्रांसमिशन लॉस तथा बिलिंग में सुधार हुआ है.

रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था : बिजली कटौती और लोड शेडिंग को कम करने के लिए SLDC में ऑटोमेटेड सिस्टम बैलेंसिंग मैकेनिज्म (ASBM) लागू किया गया है. जिसके जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. यह प्रणाली देश में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी SLDC अग्रणी है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो 24×7 कार्यरत है. पिछले वर्ष इस केंद्र को देश के उत्कृष्ट केंद्र का सम्मान हासिल था.

मंत्री आला अधिकारी रहे मौजूद : नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उपस्थित रहे.

