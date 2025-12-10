ETV Bharat / state

235 टीजीटी-प्रमोटी लेक्चरर बने हेडमास्टर, तय समय पर ज्वाइन न करने पर प्रमोशन होगी कैंसिल

शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को प्रमोशन का तोहफा दिया है. 235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को हेडमास्टर पद पर प्रमोशन दी है. इस संबंध में आज स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी. लिस्ट में शामिल नामों को हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर मुख्य अध्यापक बनाया गया है. इन्होंने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन का ऑप्शन चुना था. पदोन्नति के बाद इन सभी को अब नए स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी.

तुरंत ड्यूटी करनी होगी ज्वाइन

निदेशालय ने नए पदोन्नत मुख्याध्यापकों को निर्देश दिया है कि हेडमास्टर के पद पर प्रमोट हुए इन कर्मचारियों को अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर अपनी ड्यूटी जॉइन करनी होगी और वित्त विभाग की 24 मई 2023 की अधिसूचना में बताए गए समय के अंदर सही तरीके से विभाग को अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट जमा करनी होगी. यानी ऑर्डर जारी होने की तारीख के एक दिन बाद 30 किमी या उससे कम और 30 किमी से ज्यादा वालों को पांच दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी होगी. ऐसा करने में असमर्थ रहने पर प्रमोशन ऑर्डर को एक साल या अगली डीपीसी, जो भी बाद में हो, के लिए अपने आप वापस हुआ समझा जाएगा. नया पद ग्रहण करने के लिए किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी. प्रमोशन वापस लेने के बारे में कोई विशेष ऑर्डर अलग से जारी नहीं होंगे.

प्रमोट कर्मचारियों को तुरंत रिलीव करने के आदेश