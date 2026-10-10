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विश्व प्रसिद्ध रामलीला: जहां लालटेन की रोशनी में प्रकट होते हैं भगवान! आधुनिक तकनीक पर भारी सदियों पुरानी परंपरा!

रामनगर की रामलीला ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी को यूं ही दुनिया का सबसे जीवंत और प्राचीन शहर नहीं कहा जाता. यहां कदम रखते ही लोग आधुनिकता की चकाचौंध को भूलकर, सदियों पुरानी परंपराओं की रवायत में जीने लगते हैं. इन्हीं जीवंत रवायतों का सबसे अनूठा उदाहरण है काशी के रामनगर में होने वाली ऐतिहासिक रामलीला. इसमें न तो बिजली की रोशनी होती है, न ही लाउडस्पीकर और न ही कोई तामझाम से सजा मंच होता. इसके बावजूद यह रामलीला इतनी अद्भुत है कि इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है. इसे देखने के लिए पीढ़ियों से लोग बाकायदा एक विशेष वेशभूषा में तैयार होकर आते हैं, जिन्हें नेमी कहा जाता है. आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर इतनी अद्भुत और खास क्यों है रामनगर की रामलीला.

विश्व प्रसिद्ध रामलीला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, रामनगर की रामलीला की एक जीवंत रामलीला है, जो कि किसी स्टेज पर सीमित नहीं है, बल्कि 5 किलोमीटर का पूरा परिक्षेत्र ही अयोध्या से लेकर के लंका, जनकपुर आदि के स्वरूप में तैयार हुआ है. यहां पर बाकायदा भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, वह पोस्टल एड्रेस पर मौजूद हैं. कोई भी सामान्य स्टेज के लिए बनाया गया स्थान नहीं है. यहां होने वाली लीला के वजह से ही इस क्षेत्र को रामनगर कहा जाता है. काशी के दक्षिण में गंगा किनारे मौजूद उपकाशी ही रामनगर है. रामनगर के लोग राम को ही सबसे बड़ा देवता मानते हैं. काशी क्षेत्र में गंगा के बाएं किनारे शिव और दाहिनी ओर प्रभु श्रीराम के भक्त मौजूद हैं.



सदियों पुरानी रामलीला (Photo Credit; ETV Bharat) करीब 235 साल पुरानी है परंपरा



रामनगर के निवासी और रामलीला से जुड़े डॉक्टर अवधेश दीक्षित बताते हैं कि यह अपनेआप सबसे यूनिक रामलीला है. इसकी शुरुआत 19वीं सदी में काशी के महाराज उदित नारायण सिंह के जरिए की गई थी. लगभग 235 साल पुरानी इस परंपरा का आज भी काशी का राज परिवार निर्वाह करता है. उन्होंने बताया कि इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में भी मान्यता मिली है.

रामनगर की रामलीला (Photo Credit; ETV Bharat) लाइट नहीं, लालटेन की रोशनी में होती है लीला

डॉक्टर अवधेश दीक्षित ने बताया कि यहां की रामलीला में किसी फैंसी लाइट का प्रयोग नहीं होता, न ही किसी तरीके के कोई लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है. यहां लालटेन की रोशनी में पात्रों का संवाद होता है. खास बात यह है कि हजारों की भीड़ के बाद भी कोई भी शोर शराबा नहीं होता. हर कोई ध्यान से लीला को सुनता और समझता है. इस लीला में रामचरितमानस के छंदों का सस्वर पाठ किया जाता है, जिसे व्यास परिवार के लोग सुनाते हैं.

रामनगर की रामलीला (Photo Credit; ETV Bharat) इसलिए प्रसिद्ध है ये रामलीला डॉक्टर अवधेश दीक्षित का कहना है कि काशी शिव की नगरी है और शिव समग्रता के देवता हैं. यही कारण है कि काशी को भी सांस्कृतिक समग्रता की राजधानी माना जाता है. पूरे विश्व की संस्कृति में जो कुछ भी अनूठापन है, वह काशी में साक्षात देखने को मिलता है. रामलीला भी उसका एक भाग है, सदियों सो होती जा रही है. गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन मेधा भगत जी थे, वो भी रामलीलाओं का संचालन कराते थे. वहीं, इस रामलीला के विश्व प्रसिद्ध होने को लेकर उन्होंने कहा कि इस रामलीला को राजाश्रय प्राप्त हुआ है. संत काष्टजीव स्वामी के प्रयास से ही इस लीला को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखा गया.

गंगा-जमुनी तहजीब (Photo Credit; ETV Bharat) जेम्स प्रिंसेप की बुक में मिलता है वर्णन



डॉ. दीक्षित का कहना है कि रामलीला की शुरुआत को लेकर अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप की किताब से जानकारी मिलती है. उन्होंने 1825 से 30 के बीच लिखी गई अपनी पुस्तक में रामलीला के बारे में बताया है. उस समय ये रामलीला अपने पीक पर थी.

रामनगर की रामलीला (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसे होता है पात्रों का चयन वहीं, पात्रों के चयन को लेकर डॉ. दीक्षित ने बताया कि सभी ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं. कोशिश की जाती है कि उन लोगों को मुख्य पात्र में लिया जाए जो रामलीला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके भीतर पहले से संस्कार हैं और वह रामलीला की गंभीरता को भी समझते हैं. प्रमुख पात्रों में 14 साल से कम उम्र के लोग ही चयनित किए जाते हैं. इसके साथ ही उनके बोलने की शैली, स्वर की ऊंचाई और स्मरण शक्ति को भी देखा जाता है. इसके अलावा जो अन्य पात्र हैं, वह कई पीढ़ियों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

रामनगर की रामलीला (Photo Credit; ETV Bharat)