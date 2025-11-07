ETV Bharat / state

लखनऊ में आवागमन से मिलेगी राहत; लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक बनेगा 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर

लखनऊ विकास प्राधिकरण जारी किया परियोजना का टेंडर, 1 वर्ष में फ्लाईओवर तैयार करने का लक्ष्य

गोमती नदी के किनारे बनेगा ओवरब्रिज. (LDA MEDIA CELL)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: हजरतगंज से शहीद पथ जाना अब और भी आसान होगा. इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाएगा. ग्रीन कॉरिडोर के तहत लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर के लिए एलडीए ने टेंडर जारी कर दिया है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है. परियोजना के प्रथम चरण में आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बंधा चौड़ीकरण, 4-लेन सड़क निर्माण तथा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा चुका है. वहीं, दूसरे चरण में पक्का पुल से समतामूलक चौराहे तक बंधा चौड़ीकरण, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर कम आरओबी आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. जिसमें से अधिकांश कार्य अपने अंतिम चरण में है.

गोमती नदी के दायें किनारे पर लामार्टीनियर कॉलेज से आर्मी लैंड होते हुए जी-20 रोड तक लगभग 2300 मीटर लंबे फ्लाईओवर कम आरओबी (रेल ओवरब्रिज) का निर्माण कराया जाएगा. इस 4-लेन फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 315 करोड़ रूपये खर्च होंगे. उपाध्यक्ष ने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. लगभग दो साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और शहरवासी इसका लाभ उठा सकेंगे.

इस तरह आसान होगा सफरः पीआईयू (प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट) के प्रभारी एके सिंह सेंगर ने बताया कि यह फ्लाईओवर लामार्टीनियर कॉलेज के पास से शुरू होगा, जोकि पिपराघाट रेलवे लाइन एवं ब्रिज के ऊपर से होते हुए जी-20 रोड से कनेक्ट होगा. इसके बनने से 1090 चौराहा, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग आदि जगहों से शहीद पथ, इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट व अयोध्या रोड की ओर जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी. ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी पर लगभग 250 मीटर लंबा ब्रिज भी बनाया जाएगा. यह ब्रिज नदी के दायें किनारे पर स्थित आर्मी लैंड पर बनने वाली बंधा रोड से जी-20 रोड को जोड़ेगा. लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किये जाने वाले इस ब्रिज के लिए टेंडर किया गया है. इसे लगभग 1 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

