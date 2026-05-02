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सलूंबर में SUV से 230 किलो डोडा-चूरा जब्त, तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अवैध माल के संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए. उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Koon Police Station, Salumbar
कूण थाना, सलूंबर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 1:42 PM IST

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उदयपुर:सलूंबर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 230 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया. इस दौरान तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी एसयूवी जब्त की.

कूण थानाधिकारी निलेश कुमार मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान सफेद एसयूवी को रुकने का इशारा किया. एसयूवी चालक ने रुकने के बजाय तेजी से वाहन भगाते हुए नाकाबंदी तोड़ दी. पुलिस ने सड़क पर ‘स्टॉप स्टिक’ यानी कीलों वाली पट्टी बिछा दी. इससे कुछ दूरी पर कार के टायर पंचर हो गए. इसके बाद पुलिस ने वाहन को घेरकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. वाहन की सीटों के नीचे और डिक्की में छिपाकर 12 कट्टे रखे थे, जिनमें डोडा-चूरा भरा था. इनका कुल वजन करीब 229 किलो 650 ग्राम पाया गया. पुलिस ने इसे जब्त कर लिया.

पढ़ें:ऑपरेशन त्रिनेत्र : उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 442 किलो डोडा-चूरा जब्त

थानाधिकारी ने बताया कि मौके से गिरफ्तार दोनों आरोपी जालौर जिले के रहने वाले हैं-इनकी पहचान भजनलाल विश्नोई (27) निवासी भीनमाल और राम विश्नोई (32) निवासी बागोड़ा के रूप में हुई. दोनों आरोपियों ने तस्करी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इस अवैध माल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए. उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चला रखा है. इसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है.

पढ़ें:गेहूं के कट्टों की आड़ में तस्करी: 2 करोड़ 60 लाख का अफीम डोडा पोस्त जब्त, 2 गिरफ्तार

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SALUMBAR POLICE ACTION
230 KG OF DODA CHURA SEIZED
TWO SMUGGLING SUSPECTS ARRESTED
NARCOTICS HIDDEN UNDER VEHICLE SEAT
OPERATION TRINETRA CAMPAIGN

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