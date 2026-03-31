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कौशांबी में 23 साल बाद तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

इस हत्याकांड में कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 23 साल बाद फैसला आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है.

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हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:25 PM IST

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कौशांबी: कौशांबी जिले की जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 23 साल बाद फैसला आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के समीप की है, जहाँ फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी नीरज द्विवेदी ने पश्चिम शरीरा पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके भाई पंकज द्विवेदी की 14 दिसंबर वर्ष 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई. शव सड़क किनारे पड़ा था.

नीरज द्विवेदी ने गांव के ही नर्मदा प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद, रज्जू उर्फ प्रमोद पुत्र राधा कृष्ण द्विवेदी व प्रभात उर्फ गुडडू पुत्र हरिश्चंद्र द्विवेदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. आरोप था कि पंकज द्विवेदी और आरोपी दोनों ही एक गांव में आटा की चक्की चलाते थे.

गांव के लोग आरोपियों के चक्की पर आटा पिसवाने नहीं जाते थे और वह लोग पंकज के आटा चक्की पर अपना गेहूं पिसवाया करते थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन झगड़ा होता रहता था.

14 दिसंबर को जब पंकज प्रयागराज जा रहा था, तभी हिनौता के समीप आरोपियों ने उसकी गोली मार का हत्या कर दिया. घटना की जानकारी मिलने और तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी किया. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. उभय पक्षों को सुना गया. पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया. आरोप साबित होने पर तीनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं 23 साल बाद फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.

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आजीवन कारावास की सजा
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