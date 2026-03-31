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कौशांबी में 23 साल बाद तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा. ( ईटीवी भारत )

कौशांबी: कौशांबी जिले की जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 23 साल बाद फैसला आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के समीप की है, जहाँ फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी नीरज द्विवेदी ने पश्चिम शरीरा पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके भाई पंकज द्विवेदी की 14 दिसंबर वर्ष 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई. शव सड़क किनारे पड़ा था. नीरज द्विवेदी ने गांव के ही नर्मदा प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद, रज्जू उर्फ प्रमोद पुत्र राधा कृष्ण द्विवेदी व प्रभात उर्फ गुडडू पुत्र हरिश्चंद्र द्विवेदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. आरोप था कि पंकज द्विवेदी और आरोपी दोनों ही एक गांव में आटा की चक्की चलाते थे.