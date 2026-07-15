बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या; आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 2:07 PM IST
बागपत: थाना रमाला क्षेत्र के किशनपुर बराल गांव में देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक की पहचान विनय (23) उर्फ गादड निवासी कासिमपुर खेड़ी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विनय देर रात अपने दोस्तों से मिलने के लिए किशनपुर बराल गांव गया हुआ था. यहीं शराब पार्टी के बाद पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उस पर गोली चला दी. गोली लगने से विनय गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी ऋतिव को सूप गांव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.
मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. सनसनीखेज वारदात के बाद किशनपुर बराल और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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