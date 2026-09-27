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एटा में 23 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत, कमरे से बरामद हुआ तमंचा

एटा: थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की नई बस्ती स्वर्णपुरी में शनिवार देर रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. 23 वर्षीय युवक आदित्य पुत्र करु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक घर के एक कमरे में था. इसी दौरान कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े तो युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला. घटना के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई.



बताया गया कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे आदित्य अपने घर के कमरे में था. अचानक कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर परिजन तत्काल कमरे में पहुंचे. वहां युवक गंभीर हालत में मिला. परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.



सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. मौके से एक तमंचा बरामद होने की बात पुलिस ने बताई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए.



पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई. पुलिस युवक की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक के साथ घटना किन परिस्थितियों में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद मामले में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.



कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटनास्थल से तमंचा भी बरामद हुआ है. मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.