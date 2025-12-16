गजब! 23 साल के युवक के दिमाग में सवा किलो का ट्यूमर; लखनऊ PGI में सफल ऑपरेशन
चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है. युवक फिलहाल अब ठीक है. माथे और आंखों की सूजन कम हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 2:59 PM IST
लखनऊ: एसजीपीजीआई के चिकित्सकों ने एक 23 वर्षीय युवक को नया जीवन दिया है. दरअसल, युवक के मस्तिष्क में सवा किलो वजन का ट्यूमर था. ट्यूमर खोपड़ी को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल आया था, जिसके चलते मरीज के माथे और आंखों में असामान्य सूजन आ गई थी.
यह एक असामान्य स्थिति थी. चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है. युवक फिलहाल अब ठीक है. उसके मस्तिष्क से ट्यूमर निकाल दिया गया है. इसके बाद मरीज के माथे और आंखों की सूजन भी कम हो गई है.
न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रो. अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार के सारण के रहने वाले 23 वर्षीय युवक नितेश कुमार मस्तिष्क में विकसित एक बड़े ट्यूमर से पीड़ित था, जो खोपड़ी को भेदते हुए बाहर निकल आया था. ट्यूमर सवा किलो का था.
इसके चलते उसके ललाट पर उभरी हुई गांठ और आंखों में असामान्य उभार दिखाई दे रहा था. इसी वजह से वह घर से बाहर निकलने में संकोच करता था. इस जटिल स्थिति में वह इलाज के लिए लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचा.
ऑपरेशन से पहले, ट्यूमर के रक्त प्रवाह को न्यूरोइंटरवेंशनिस्ट डॉ. विवेक और डॉ. सूर्यकांत द्वारा कम कर दिया गया. डॉक्टर के मुताबिक विशाल ट्यूमर अत्यंत सूक्ष्म एवं चुनौतीपूर्ण तकनीक के साथ निकाला गया. सफल ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है.
इस ऑपरेशन ने नितेश को एक बार फिर समाज का सक्रिय हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया है. इस शल्य क्रिया ने एसजीपीजीआई एमएस की उच्च स्तरीय चिकित्सा क्षमता और चिकित्सकों की दक्षता को एक बार फिर सिद्ध किया है.
चिकित्सकों के अनुसार इतने बड़े ट्यूमर का सुरक्षित रूप से निकाल पाना चिकित्सा विज्ञान के लिए भी उल्लेखनीय उपलब्धि है. मरीज और उसके परिवार ने डॉक्टरों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है. संस्थान प्रशासन ने भी इस सफल टीमवर्क की सराहना करते हुए इसे चिकित्सा जगत के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया है. इस तरह की जटिल सर्जरी यह साबित करती है कि सही उपचार और विशेषज्ञ देखभाल से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है.
