गजब! 23 साल के युवक के दिमाग में सवा किलो का ट्यूमर; लखनऊ PGI में सफल ऑपरेशन

लखनऊ: एसजीपीजीआई के चिकित्सकों ने एक 23 वर्षीय युवक को नया जीवन दिया है. दरअसल, युवक के मस्तिष्क में सवा किलो वजन का ट्यूमर था. ट्यूमर खोपड़ी को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल आया था, जिसके चलते मरीज के माथे और आंखों में असामान्य सूजन आ गई थी. यह एक असामान्य स्थिति थी. चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है. युवक फिलहाल अब ठीक है. उसके मस्तिष्क से ट्यूमर निकाल दिया गया है. इसके बाद मरीज के माथे और आंखों की सूजन भी कम हो गई है. न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रो. अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार के सारण के रहने वाले 23 वर्षीय युवक नितेश कुमार मस्तिष्क में विकसित एक बड़े ट्यूमर से पीड़ित था, जो खोपड़ी को भेदते हुए बाहर निकल आया था. ट्यूमर सवा किलो का था. इसके चलते उसके ललाट पर उभरी हुई गांठ और आंखों में असामान्य उभार दिखाई दे रहा था. इसी वजह से वह घर से बाहर निकलने में संकोच करता था. इस जटिल स्थिति में वह इलाज के लिए लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचा.