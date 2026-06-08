बिहार में 23 साल पुराने भूमि विवाद का हुआ निपटारा, न्यायालय के आदेश पर दिलाया गया जमीन का कब्जा
न्यायालय ने अपने आदेश में प्रतिवादी नवल साह को वाद भूमि खाली करने का निर्देश दिया था. इसी के तहत दखल-दहानी की प्रक्रिया पूरी हुई.
Published : June 8, 2026 at 1:14 PM IST
प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित बगहा में करीब 23 साल पुराने भूमि-विवाद के मामले का निपटारा हुआ. लगभग 23 सालों तक चली सुनवाई के बाद अदालत का फैसला लागू करते हुए रविवार को दखल-दहानी की कार्रवाई संपन्न कराई गई. प्रशासनिक निगरानी के तहत मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में वादी को जमीन का कब्जा दिलाया गया.
वादी के पक्ष में फैसला: दरअसल व्यवहार न्यायालय बगहा के मुंसिफ न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद संख्या 17 बटा 2003 में निर्णय सुनाते हुए अमित बहादुर सिंह बनाम नवल साह मामले में वादी अमित बहादुर सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया था. मामला चिउटहा थाना क्षेत्र के नौतनवा गांव स्थित खाता संख्या 59, खेसरा संख्या 82 एवं 16 धुर भूमि से संबंधित था.
आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था लागू: न्यायालय ने अपने आदेश में प्रतिवादी नवल साह को वाद भूमि खाली करने का निर्देश दिया था. इसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बगहा द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था की गई.
दखल-दहानी की प्रक्रिया पूरी: इसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर राजस्व अधिकारी रवि प्रकाश चौधरी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया. वहीं न्यायालय के नाजिर परमेन्द्र कुमार के नेतृत्व में दखल-दहानी की प्रक्रिया पूरी कराई गई.
अप्रिय घटना की सूचना नहीं: रविवार को सेमरा थाना क्षेत्र के नौतनवा गांव में प्रशासनिक टीम, पुलिस बल और दोनों पक्षों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और विधि सम्मत तरीके से संपन्न हुई और न्यायालय के आदेशानुसार वादी को संबंधित भूमि का कब्जा दिला दिया गया. कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.
"व्यवहार न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले का अनुपालन कराने के लिए सभी जरुरी कदम उठाते हुए दखल-दहानी की प्रक्रिया पूरी कराई गई. इस प्रक्रिया के तहत वादी को जमीन का कब्जा दिला दिया गया है. कार्रवाई के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और सबकुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ."- अधिकारी
कानून के अनुसार कार्रवाई जारी: गौरतलब है कि 23 वर्ष पुराने इस विवाद के निपटारे के साथ ही लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का पटाक्षेप हो गया. प्रशासन ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: पालन कराया जाएगा तथा कानून के अनुसार आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी.
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