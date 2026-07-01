जुलाई में रांची से 23 नियमित उड़ानें, दिल्ली-बेंगलुरु समेत 10 शहरों की बेहतर हवाई कनेक्टिविटी
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने एक नया फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है, जिसमें रांची से कई शहरों के लिए नियमित फ्लाइट सेवाएं शामिल हैं.
Published : July 1, 2026 at 8:02 AM IST
रांची: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के लिए नया फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है. नए शेड्यूल के अनुसार राजधानी रांची से देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इससे व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी.
जुलाई माह के शेड्यूल में इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सबसे अधिक उड़ानें संचालित होंगी. दिल्ली-रांची सेक्टर पर दिनभर में कई उड़ानों का संचालन होगा. इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों एयरलाइंस दिल्ली के लिए नियमित सेवाएं देंगी. वहीं, बेंगलुरु के लिए भी दोनों एयरलाइंस की कई उड़ानें उपलब्ध रहेंगी, जिससे आईटी सेक्टर, विद्यार्थियों और व्यावसायिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा.
शेड्यूल के अनुसार सुबह 7:55 बजे पुणे से आने वाली इंडिगो की उड़ान रांची पहुंचकर बेंगलुरु के लिए रवाना होगी. सुबह 8:05 बजे कोलकाता से आने वाली उड़ान भी वापस कोलकाता जाएगी. मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर के लिए भी निर्धारित समय पर नियमित उड़ानों का संचालन होगा. रात 9:05 बजे कोलकाता से आने वाली इंडिगो की अंतिम उड़ान रांची पहुंचेगी और 9:25 बजे वापस कोलकाता के लिए रवाना होगी.
रांची एयरपोर्ट की हवाई कनेक्टिविटी में लगातार विस्तार होने से झारखंड के यात्रियों को दूसरे राज्यों तक बेहतर और तेज आवागमन की सुविधा मिल रही है. उद्योग, व्यापार और निवेश के साथ-साथ चिकित्सा एवं शैक्षणिक यात्राओं के लिए भी इन उड़ानों का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं. आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है.
एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने कहा, जुलाई माह के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है. यात्रियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है. सभी उड़ानों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से अपने फ्लाइट का समय और स्टेटस अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.
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