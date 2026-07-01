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जुलाई में रांची से 23 नियमित उड़ानें, दिल्ली-बेंगलुरु समेत 10 शहरों की बेहतर हवाई कनेक्टिविटी

रांची: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के लिए नया फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है. नए शेड्यूल के अनुसार राजधानी रांची से देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इससे व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी.

जुलाई माह के शेड्यूल में इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सबसे अधिक उड़ानें संचालित होंगी. दिल्ली-रांची सेक्टर पर दिनभर में कई उड़ानों का संचालन होगा. इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों एयरलाइंस दिल्ली के लिए नियमित सेवाएं देंगी. वहीं, बेंगलुरु के लिए भी दोनों एयरलाइंस की कई उड़ानें उपलब्ध रहेंगी, जिससे आईटी सेक्टर, विद्यार्थियों और व्यावसायिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा.

शेड्यूल के अनुसार सुबह 7:55 बजे पुणे से आने वाली इंडिगो की उड़ान रांची पहुंचकर बेंगलुरु के लिए रवाना होगी. सुबह 8:05 बजे कोलकाता से आने वाली उड़ान भी वापस कोलकाता जाएगी. मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर के लिए भी निर्धारित समय पर नियमित उड़ानों का संचालन होगा. रात 9:05 बजे कोलकाता से आने वाली इंडिगो की अंतिम उड़ान रांची पहुंचेगी और 9:25 बजे वापस कोलकाता के लिए रवाना होगी.