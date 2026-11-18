बनारस रेलवे स्टेशन पर 23 दुर्लभ कछुए बरामद; दो महिला गिरफ्तार, बंगाल भेजने की थी तैयारी!
क्षेत्रीय वन्य अधिकारी ने बताया कि बनारस रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए पकड़े गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:37 PM IST
वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. टीम ने बुधवार को दो महिलाओं के पास से 23 दुर्लभ कछुए बरामद किये हैं. इनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है. दावा है कि इन कछुओं को सुलतानपुर से वाराणसी लाया गया था. इसके बाद बिहार के रास्ते बंगाल भेजने की तैयारी थी.
क्षेत्रीय वन्य अधिकारी राजकुमार गौतम ने बताया कि बनारस रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए पकड़े गए हैं. सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर पाया गया कि यह कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची पार्ट तीन के प्राणी हैं जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं इनको संरक्षित किया गया है.
उन्होंने बताया कि इनको वन्यजीव संरक्षण में उच्च श्रेणी में रखा गया है. इनका सुरक्षा संरक्षा इसलिये आवश्यक है क्योंकि जहां यह रहते हैं पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखते हैं, जल को भी साफ रखते हैं. उन्होंने बताया कि यह बहुत ही कठित परिस्थिति में रह रहे हैं. इनको पकड़कर यह अपराध किया गया है.
उन्होंने बताया कि कुछ शिकार खाने के लिये करते हैं, कुछ लोग इसे मेडिसिनल कहते हैं यह मिथ्या है. उन्होंने बतया कि यह प्राणी संवेदनशील है. उन्होंने बताया कि इन्हें अन्य जगह भी भेज सकते हैं. उन्होंने बताया कि इनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. करीब 23 कछुए हैं, जिनकी कीमत करीब तीन लाख रुपये है. अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार की गईं आरोपी महिलाओं की पहचान सपना और काजोल के रूप में हुई है.
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