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बनारस रेलवे स्टेशन पर 23 दुर्लभ कछुए बरामद; दो महिला गिरफ्तार, बंगाल भेजने की थी तैयारी!

बनारस रेलवे स्टेशन पर 23 दुर्लभ कछुए बरामद ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. टीम ने बुधवार को दो महिलाओं के पास से 23 दुर्लभ कछुए बरामद किये हैं. इनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है. दावा है कि इन कछुओं को सुलतानपुर से वाराणसी लाया गया था. इसके बाद बिहार के रास्ते बंगाल भेजने की तैयारी थी.



बनारस रेलवे स्टेशन पर 23 दुर्लभ कछुए बरामद (Video credit: ETV Bharat) क्षेत्रीय वन्य अधिकारी राजकुमार गौतम ने बताया कि बनारस रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए पकड़े गए हैं. सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर पाया गया कि यह कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची पार्ट तीन के प्राणी हैं जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं इनको संरक्षित किया गया है.