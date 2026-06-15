हेमंत कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जंगली जानवरों के हमले में बढ़ाई गई मुआवजा राशि

हेमंत कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जंगली जानवरों के हमले में बढ़ाई गई मुआवजा राशि
रांची में कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
Published : June 15, 2026 at 8:49 PM IST
रांची: झारखंड मंत्रालय में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहा, जो जंगली जानवरों के हमले में शिकार हुए व्यक्ति की मौत, गंभीर रूप से घायल होने, मामूली रूप से घायल होने और स्थायी अपंगता पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने से संबंधित था. कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में मंजूर किये गए सभी 23 प्रस्ताव की जानकारी दी.
जानवरों के हमले में 10 लाख तक बढ़ाई गई मुआवजा राशि
उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति के मारे जाने पर अब मुआवजा की राशि 4 लाख की जगह 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है. इसी तरह जंगली जानवरों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने पर 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपये, मामूली रूप से घायल होने पर 25 हजार की जगह 35 हजार और स्थायी अपंगता की स्थिति में 3.25 लाख की जगह 3.5 लाख रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है, इसके साथ साथ क्षतिपूर्ति मिलने की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है.
आइये, एक नजर डालें, हेमंत कैबिनेट द्वारा पारित सभी 23 प्रस्ताव पर
- पथ प्रमण्डल, रांची अंतर्गत 'नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 किमी) के चारलेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)' के लिए रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई.
- Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड, रांची को स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई.
- Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 1.1.2024) से वित्तीय साल 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई.
- गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 5 (पांच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केंदुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटांड़, अमलाबाद, करमाटांड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.
- केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति (संबल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 के निर्बाध कार्यशीलता के लिए तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन के लिए रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार, 2026 की प्रतिवेदन संख्या 3 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 2 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बांधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई.
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए हाईब्रिड मॉडल (विभागीय/पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड को सरकारी भूमि/गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई.
- बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे. क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.
- पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग किमी को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
- गोड्डा जिला के सुंदरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.
- अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
- उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
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