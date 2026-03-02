ETV Bharat / state

झारखंड के जेलों में बंद 23 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की होली हुई हैप्पी होली, राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में रिहाई की बनी सहमति

रिपोर्टः भुवन किशोर झा

रांचीः जेल में बंद 23 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के लिए इस बार हैप्पी होली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक में इनकी रिहाई की सहमति दी गई.

मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई. बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 34 मामलों की भी गहन समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 34 कैदियों के रिहाई प्रस्ताव पर बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया और अंततः 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई.

मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्यों की समीक्षा करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि रिहाई न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा एवं कारा अधिनियमों के दृष्टिकोण से वैध और उचित रहे.



रिहा होने वाले कैदियों का डाटा बेस तैयार करने का निर्देश

राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि डायन‑बिसाही के आरोप में रहे कैदियों के साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए.