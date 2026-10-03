यूपी में 23 PCS अफसरों के तबादले, कई ADM और SDM को नई तैनाती
चंद्रेश कुमार को संतकबीरनगर के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) पद से मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया बनाया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:10 PM IST
लखनऊ : योगी सरकार ने 23 पीसीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है. सूची के अनुसार विभिन्न जिलों में तैनात अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. कई अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (नगर) और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पदों पर तैनात किया गया है.
चंद्रेश कुमार को संतकबीरनगर के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) पद से मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया बनाया गया है, जबकि ज्ञानेंद्र विक्रम को उपजिलाधिकारी ललितपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) संतकबीरनगर भेजा गया है. लवी त्रिपाठी को अपर नगर आयुक्त मेरठ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर, राजेश कुमार को उपजिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से अपर नगर आयुक्त मेरठ और पुष्पेंद्र पटेल को उपजिलाधिकारी अंबेडकरनगर से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए सूची...
ट्रांसफर लिस्ट
- चंद्रेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संतकबीरनगर से मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया
- ज्ञानेंद्र विक्रम, उपजिलाधिकारी, ललितपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संतकबीरनगर
- लवी त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर
- राजेश कुमार, उपजिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ
- पुष्पेंद्र पटेल, उपजिलाधिकारी, अंबेडकरनगर से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर
- अर्पित गुप्ता, प्रतीक्षारत से कुलसचिव, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
- विजय शंकर, उपजिलाधिकारी, बिजनौर से कुलसचिव, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर
- अभिनव कन्नौजिया, उपजिलाधिकारी, अमेठी से संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्ध आयुक्त कार्यालय
- बृजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ से नवीन तैनाती: सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण
- शिवानी सिंह, संबद्ध राजस्व परिषद, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन
- प्रेम चंद्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), प्रतापगढ़
- रामजी मिश्रा, उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), लखनऊ
- राजेंद्र कुमार, उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हरदोई
- प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हरदोई से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
- बृजेश कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), लखीमपुर खीरी
- अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मुजफ्फरनगर से उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
- किंशुक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (नगर), अलीगढ़ से प्रतीक्षारत
- संगीता देवी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद से अपर जिलाधिकारी (नगर), अलीगढ़
- गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), आजमगढ़ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मुजफ्फरनगर
- नरेंद्र सिंह, उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), आजमगढ़
- आदित्य कुमार प्रजापति, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), प्रतापगढ़ से अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ
- अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त, वाराणसी से उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
- मयंक कुंडू, उपजिलाधिकारी, हरदोई से उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद
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