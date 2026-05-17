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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बड़ा सड़क हादसा; ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार बस, 23 घायल, 13 गंभीर

दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी स्लीपर बस में करीब 40 यात्री सवार थे.

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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बड़ा सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
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उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. दिल्ली से आजमगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. हादसे में करीब दो दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 13 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, बस शनिवार देर रात दिल्ली के आनंद विहार से आजमगढ़ के लिए रवाना हुई थी. बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. रविवार सुबह जब बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रघुरामपुर के पास पहुंची, तभी यह हादसा हो गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई.

भयावह था हादसा

चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी. बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अंदर सवार यात्रियों में कोहराम मच गया. घटना के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने लिस व यूपीडा कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी.

घायलों को भेजा गया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की रेस्क्यू टीम, स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं. राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए बांगरमऊ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया.

13 गंभीर घायलों को किया गया रेफर

डॉक्टरों ने बताया कि 23 घायल अस्पताल पहुंचे हैं. इनमें कई यात्रियों के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. हालत गंभीर होने पर 13 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को एक्सप्रेस-वे से हटवाकर यातायात को सुचारु कराया.

चालक को झपकी आने से हुआ हादसा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह चालक को झपकी आना लग रहा है. हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है. बस चालक भी घायल हुआ है. पुलिस ट्रेलर चालक से भी पूछताछ कर रही है. एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त बस को एक्सप्रेस-वे से हटवाकर यातायात को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया है.


ये यात्री हैं घायल

घायलों में चंद्रमणि शुक्ला निवासी पुरेनपत अमेठी, नारायण दत्त द्विवेदी निवासी अहरौला आजमगढ़, देवेंद्र कुमार द्विवेदी निवासी गोसाईगंज सुल्तानपुर, श्रीराम सिंह निवासी हरिपुर कला सिवान बिहार, श्वेता पाण्डेय निवासी चिनहट लखनऊ, श्रीकांत यादव निवासी आजमगढ़, सौरभ तिवारी निवासी हयौता आजमगढ़, सोनू सिंह निवासी बिजोरा आजमगढ़, आकाश तिवारी निवासी शेरपुर सुल्तानपुर, फैजान निवासी सुल्तानपुर, अजय सिंह निवासी आदमपुर तेंदुकी अंबेडकरनगर, वेदांत यादव निवासी आदर्श नगर सुल्तानपुर, जगदीश सिंह निवासी जयसिंहपुर, सचिन सिंह निवासी गहरवा जौनपुर, संतोष कुमार निवासी उपटा अतरौलिया आजमगढ़, संदीप निवासी बेनीपुरी आजमगढ़, श्रद्धा पाण्डेय निवासी करौतिया सुल्तानपुर, संजय पाण्डेय निवासी अशोक वाटिका साहिबाबाद गाजियाबाद, मुन्नी देवी निवासी सोनिया विहार आजमगढ़, आयुष कुमार निवासी अशोक वाटिका गाजियाबाद, अक्षत कुमार निवासी कमेनूर आजमगढ़, सुरेंद्र निवासी अकबरपुर अंबेडकरनगर तथा अजीत निवासी किन्दौली आजमगढ़ शामिल हैं.

गंभीर रूप से घायल यात्री

गंभीर घायलों में श्वेता पाण्डेय, चंद्रमणि शुक्ला, रामसिंह, मुन्नी देवी, अशोक कुमार, आयुष मिश्रा, वेदांत यादव, श्रद्धा पाण्डेय, फैजान, अजीत, संतोष, श्रीकांत और सुरेंद्र शामिल हैं. इन सभी को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के परिजनों को सूचना दी गई है. प्रशासन ने घायलों के समुचित उपचार का आश्वासन दिया है.

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