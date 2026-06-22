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दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए 'टाइम-बाउंड' व्यवस्था: 23 नई सेवाएं दायरे में, अब चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति

सीएम ने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य साफ है कि नागरिकों और उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें.

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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक सबको मिलेगी राहत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 22, 2026 at 7:36 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और फाइलों के लंबे इंतजार से परेशान लोगों और कारोबारियों को राहत मिलने वाली है. दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 23 नई सरकारी सेवाओं को 'दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011' के दायरे में शामिल कर दिया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब इन सेवाओं का लाभ तय समय सीमा के भीतर मिलना नागरिकों का अधिकार होगा.

सरकारी सेवाओं के लिए 'टाइम-बाउंड' व्यवस्था
सरकारी सेवाओं के लिए 'टाइम-बाउंड' व्यवस्था (ETV Bharat)

कारोबार और आम जन को सीधा लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने में जुटी है. इस नए फैसले का सीधा असर उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ेगा.

सीएम ने कहा, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि नागरिकों और उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें. तय समय सीमा में लाइसेंस, एनओसी और पंजीकरण मिलने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली में निवेश और रोजगार के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार होगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है. उन्होंने कहा कि पहले इन सेवाओं के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, जिसके कारण आवेदकों को महीनों तक भटकना पड़ता था. अब एक तय समय सीमा तय होने से अधिकारी जवाबदेह होंगे.
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल नागरिकों का अपने अधिकारों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता आएगी. इस व्यवस्था से स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि उन्हें व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई समय पर पूरी हो सकेगी.

प्रमुख सेवाओं के लिए तय हुई डेडलाइन

नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न विभागों को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करना अनिवार्य होगा. प्रमुख सेवाओं की समय सीमा इस प्रकार है.

श्रम विभाग: दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण अब महज 1 दिन में होगा, जबकि फैक्ट्री योजना की स्वीकृति 15 दिनों में मिलेगी.

  • दिल्ली नगर निगम (MCD): मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों में मिलेगी.
  • होटल पंजीकरण, बूचड़खाना लाइसेंस, मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति और खाद्य व्यवसाय के लिए एनओसी 60 दिनों के भीतर जारी की जाएगी.
  • निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल 1 दिन में मिलेगी.
  • दिल्ली जल बोर्ड: सीवरेज कनेक्शन के आवेदन 15 दिनों में निपटाए जाएंगे.
  • ऊर्जा विभाग: बिजली मीटर और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होगी.
  • आबकारी विभाग: बार लाइसेंस 30 दिनों में, जबकि ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा.

अन्य विभाग: पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों में, लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा रोड कटिंग की अनुमति 45 दिनों में, वन विभाग द्वारा वृक्ष कटान की अनुमति 60 दिनों में और रेरा के तहत बिल्डर/एजेंट पंजीकरण 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.

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