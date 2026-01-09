ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 23 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

2021 बैच के शुभम कुमार को उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद नालंदा के पद पर पदस्थापित किया गया है. 2021 बैच के शिवाक्षी दीक्षित को अगले आदेश तक बेतिया नगर निगम पश्चिम चंपारण के नगर आयुक्त के पद पर पद स्थापित किया गया है. 2021 बैच के सूर्य प्रताप सिंह को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है .

2020 बैच के अभिषेक पलासिया को गया नगर निगम का नया आयुक्त बनाया गया है. 2020 बैच के कुमार निशांत विवेक को बिहार शरीफ नगर निगम नालंदा का नया नगर आयुक्त बनाया गया है. 2020 बैच के श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना के पद पर स्थापित किया गया है.

2019 बैच के अधिकारी समीर सौरभ को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक कम्फेड पटना के पद पर स्थापित किया गया है. 2019 बैच के दीपक कुमार मिश्रा को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित किया गया है. पहले दीपक कुमार मिश्रा नालंदा में नगर आयुक्त थे. अगले आदेश तक अपन निदेशक मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे .

2021 बैच के लक्ष्मण तिवारी को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पर अधिकारी जिला परिषद सरण छपरा के पद पर पदस्थापित किया गया है. 2022 बैच के पार्थ गुप्ता को नगर आयुक्त मुंगेर नगर निगम के पद पर स्थापित किया गया है. 2022 बैच के आशीष कुमार को मोतिहारी नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है.

2022 बैच के किसलय कुशवाहा को भागलपुर नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है. 2022 बैच के गौरव कुमार को अगले आदेश तक विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पर अधिकारी जिला परिषद गोपालगंज के पद पर स्थापित किया गया है. 2022 बैच के काजले वैभव नितिन को उपविक विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया के पद पर पदास्थापित किया गया है.

2022 बैच के दिव्या शक्ति को उपविकास युक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद कैमूर भभुआ के पद पर प्रतिस्थापित किया गया है. 2022 बैच के श्वेता भारती को उपविक विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद खगड़िया के पद पर स्थापित किया गया है. 2022 बैच के गौरव कुमार को उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद सहरसा के पद पर स्थापित किया गया है.

2022 बैच के ऋतु राज प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है. 2023 बैच के गरिमा लोहिया को अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के पद पर पदस्थापित किया गया है. 2023 बैच के अनिरुद्ध पांडे को अनुमंडल पर अधिकारी दानापुर पटना के पद पर स्थापित किया गया है. 2023 बैच के कृतिका मिश्रा को अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के पद पर स्थापित किया गया है. 2023 बैच के आकांक्षा आनंद को अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिम के पद पर स्थापित किया गया है. 2023 बैच के रोहित कर्दम को अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया भागलपुर पद के पद पर स्थापित किया गया है.

