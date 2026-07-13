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22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 1600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

रांची में 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ.

Jharkhand Armed Police Sports Competition
झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 8:58 PM IST

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रांची: हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, होटवार में सोमवार को 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ. उद्घाटन समारोह अनुशासन, उत्साह और खेल भावना से सराबोर रहा. कार्यक्रम में झारखंड सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों के अधिकारी, जवान और खिलाड़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिस बल के जवानों में शारीरिक दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीम वर्क और अनुशासन को बढ़ावा देना है. उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों के जोश और जवानों के अनुशासन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया.

समारोह की शुरुआत जाप (JAP) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) कार्तिक एस. को सलामी देकर की गई. इसके बाद विभिन्न वाहिनियों के जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया. जवानों के कदमताल और अनुशासित प्रदर्शन ने पूरे स्टेडियम का माहौल देशभक्ति और गर्व की भावना से भर दिया. मार्च पास्ट के दौरान उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने खिलाड़ियों एवं जवानों का उत्साहवर्धन किया.

मार्च पास्ट के उपरांत जाप-2 की समादेष्टा डॉ. सरोजनी लकड़ा, आईपीएस ने स्वागत भाषण दिया. उन्होंने सभी अतिथियों, अधिकारियों, खिलाड़ियों और तकनीकी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का भी विकास करते हैं. उन्होंने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की.

मुख्य अतिथि जाप के डीआईजी कार्तिक एस. ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पुलिस बल के लिए खेल प्रतियोगिताएं केवल जीत-हार तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि यह शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और बेहतर समन्वय विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पूरी निष्ठा और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उन्होंने 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता के विधिवत उद्घाटन की घोषणा की.

इस वर्ष आयोजित प्रतियोगिता में कुल 28 खेल विधाओं को शामिल किया गया है. प्रतियोगिता में 1600 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जबकि 165 से अधिक तकनीकी अधिकारी और निर्णायक विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन एवं मूल्यांकन करेंगे. आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि सभी प्रतियोगिताएं निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें.

समारोह में समादेष्टा जाप-4 बोकारो ऋषभ झा, आईपीएस, समादेष्टा एसआईआरबी खूंटी श्रीमती एमेल्डा एक्का, आईपीएस, समादेष्टा जाप-6 राजेश कुमार, आईपीएस तथा समादेष्टा आईआरबी-1 दीपक कुमार, आईपीएस सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा विभिन्न टीमों के साथ 21 पुलिस उपाधीक्षक टीम मैनेजर के रूप में उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में जाप-2 के वरीय पुलिस उपाधीक्षक धीरेंद्र नारायण बंका ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, अधिकारियों, खिलाड़ियों, तकनीकी पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उद्घाटन समारोह के साथ ही प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज हो गया और आने वाले दिनों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पुलिस बल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

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