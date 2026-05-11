ETV Bharat / state

बरेली में फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाली बहनों पर शिकंजा, 22वां मुकदमा दर्ज

विप्रा शर्मा पर ठगी के मामले में अकेले बारादरी थाने में 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

बरेली में ठगी के मामले में एक्शन.
बरेली में ठगी के मामले में एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाली महिलाओं के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी मामले में बारादरी थाना पुलिस ने गोल्डन ग्रीन पार्क निवासी विप्रा शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया है. अब तक इस मामले में कुल 22 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. पुलिस पहले ही इस मामले में दो सगी बहनों समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है.

फतेहगंज पश्चिमी के गांव फरीदापुर रामचरन के शिकायतकर्ता रिंकू मौर्य ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि विप्रा शर्मा ने खुद को एडीएम बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. उसने नौकरी लगवाने के बदले तीन लाख रुपये मांगे गए थे. रिंकू ने नौकरी दिलवाने के एवज में एक लाख रुपये दे भी दिए, बाकी रकम नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई.

बाद में रिंकू को पता चला कि विप्रा शर्मा एक ठग है और लोगों से धोखाधड़ी कर रही थी. इसके बाद रिंकू ने बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विप्रा शर्मा अपनी दो बहनों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करती थी. आरोपी महिलाएं कारों में ड्राइवर और गनर के साथ घूमती थीं, जिससे लोग उनकी बातों में आसानी से आ जाते थे और ठगी का शिकार हो जाते थे.

शिकायतकर्ता प्रीति लॉयल के सामने आने के बाद पुलिस ने 28 अप्रैल को विप्रा शर्मा और सहित उसकी दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया था. अब मामले में लगातार नए पीड़ित सामने आ रहे हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस को आशंका है कि शिकायत का ग्राफ और ऊपर तक जा सकता है. इंस्पेक्टर बारादरी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि विप्रा शर्मा पर ठगी के मामले में बारादरी थाने में 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. कुल मिलाकर जिले में 22 मुकदमे की बात सामने आई है.

यह भी पढ़ें: बरेली में फर्जी आईएएस-पीसीएस बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, ममेरी-मौसेरी बहनें गिरफ्तार

TAGGED:

BAREILLY FAKE IAS FRAUD
BAREILLY VIPRA SHARMA
BAREILLY BARADARI POLICE STATION
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.