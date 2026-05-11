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बरेली में फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाली बहनों पर शिकंजा, 22वां मुकदमा दर्ज

बरेली: खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाली महिलाओं के खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी मामले में बारादरी थाना पुलिस ने गोल्डन ग्रीन पार्क निवासी विप्रा शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया है. अब तक इस मामले में कुल 22 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. पुलिस पहले ही इस मामले में दो सगी बहनों समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है.

फतेहगंज पश्चिमी के गांव फरीदापुर रामचरन के शिकायतकर्ता रिंकू मौर्य ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि विप्रा शर्मा ने खुद को एडीएम बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. उसने नौकरी लगवाने के बदले तीन लाख रुपये मांगे गए थे. रिंकू ने नौकरी दिलवाने के एवज में एक लाख रुपये दे भी दिए, बाकी रकम नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई.

बाद में रिंकू को पता चला कि विप्रा शर्मा एक ठग है और लोगों से धोखाधड़ी कर रही थी. इसके बाद रिंकू ने बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विप्रा शर्मा अपनी दो बहनों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करती थी. आरोपी महिलाएं कारों में ड्राइवर और गनर के साथ घूमती थीं, जिससे लोग उनकी बातों में आसानी से आ जाते थे और ठगी का शिकार हो जाते थे.