उत्तराखंड के पुलिस जवानों को नए साल पर बड़ा तोहफा, 229 हेड कॉन्स्टेबल बने एडिशनल सब इंस्पेक्टर

देहरादून: नए साल पर उत्तराखंड में पुलिस जवानों को प्रमोशन का तोहफा मिला है. 229 मुख्य आरक्षी को अपर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है. इसके 25 महिला कर्मी भी शामिल हैं. साल 2025 में मुख्य आरक्षी से लेकर इंस्पेक्टर पद पर 958 पदोन्नतियां हुई हैं. साथ ही डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी पद पर भी साल में 102 पदोन्नतियां हुई हैं.

उत्तराखंड पुलिस के जवानों के लिए नया साल 2025 पदोन्नति की सौगात लेकर आया है. पुलिस मुख्यालय ने नववर्ष के मौके पर जवानों को बड़ा तोहफा देते हुए नागरिक पुलिस के 229 मुख्य आरक्षियों (Head Constables) को अपर उपनिरीक्षक (Additional Sub-Inspector) के पद पर पदोन्नत किया है. इनमें 25 महिला मुख्य आरक्षी भी शामिल हैं.

पुलिस मुख्यालय की तरफ से मानें तो उत्तराखंड पुलिस विभाग के लिए साल 2025 पदोन्नतियों के दृष्टिकोण से एक रिकॉर्ड वर्ष साबित हुआ है. इस साल विभाग में अलग-अलग रैंकों और संवर्गों में कुल 1060 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है. यह पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.