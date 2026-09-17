हिमाचल में 228 डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, 70 बैकलॉग और 158 नए पदों पर होगी नियुक्ति
हिमाचल में नई भर्तियों और नवनियुक्त डॉक्टरों की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा. साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:18 PM IST
शिमला: हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने और मरीजों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है. प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 228 पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इनमें 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद शामिल हैं. यानी लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने की भी तैयारी है. विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है. ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने और नए चिकित्सकों की नियुक्ति से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को राहत मिलने की उम्मीद है.
228 पदों में 158 नए, 70 बैकलॉग
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) के 228 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है. इनमें 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद शामिल हैं. इन पदों को भरने से स्वास्थ्य विभाग में मौजूदा रिक्तियों को दूर करने के साथ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी. भर्ती के लिए विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है. हालांकि, भर्ती की आगामी प्रक्रिया और नियुक्तियों से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है.
इसी माह 194 चिकित्सकों को मिली नियुक्ति
प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की है. इनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं. इन चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सीनियर रेजिडेंसी की अवधि पूरी करने के बाद नियुक्तियां दी गई हैं. नवनियुक्त चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय एवं जोनल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में तैनात किया गया है. इससे अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर का पद भी भरेगा विभाग
स्वास्थ्य विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके तहत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के एक पद को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा. वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया, "राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकुशलता बढ़ाने और लोगों को उनके घर-द्वार के नजदीक बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है".
उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है. नई भर्तियों और नवनियुक्त चिकित्सकों की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा मौजूदा चिकित्सकों पर काम का बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी.
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