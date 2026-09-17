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हिमाचल में 228 डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, 70 बैकलॉग और 158 नए पदों पर होगी नियुक्ति

शिमला: हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने और मरीजों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है. प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 228 पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इनमें 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद शामिल हैं. यानी लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने की भी तैयारी है. विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है. ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने और नए चिकित्सकों की नियुक्ति से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

228 पदों में 158 नए, 70 बैकलॉग

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) के 228 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है. इनमें 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद शामिल हैं. इन पदों को भरने से स्वास्थ्य विभाग में मौजूदा रिक्तियों को दूर करने के साथ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी. भर्ती के लिए विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है. हालांकि, भर्ती की आगामी प्रक्रिया और नियुक्तियों से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है.

इसी माह 194 चिकित्सकों को मिली नियुक्ति

प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की है. इनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं. इन चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सीनियर रेजिडेंसी की अवधि पूरी करने के बाद नियुक्तियां दी गई हैं. नवनियुक्त चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय एवं जोनल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में तैनात किया गया है. इससे अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.