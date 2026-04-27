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नाकाबंदी के दौरान धरे गए अंतरराज्यीय चोर, 22.65 क्विंटल एल्युमिनियम तार जब्त, 6 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: शहर की सदर थाना पुलिस ने रविवार रात को हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 2265 किलोग्राम एल्युमिनियम तार जब्त किए हैं. जब्त तार की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने माल परिवहन में प्रयुक्त पिकअप और एस्कॉर्ट कर रही कार सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए आरोपियों से पूछताछ जारी है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चोरी और नकबजनी के मामलों में वांछित आरोपियों की तलाश के लिए सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में एएसआई बलवंत सिंह, कांस्टेबल भूपराम, कुलदीप और चालक मुकेश शामिल थे. टीम ने चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा हाईवे पर धनेत कला में नाकाबंदी की. इसी दौरान उदयपुर से जयपुर की ओर जा रही एक कार और एक पिकअप को रोका गया. पिकअप पर कागज लदा था. कागज हटा कर देखा तो नीचे एल्युमिनियम के बड़े-बड़े बंडल में कटे हुए तार मिले. पुलिस ने कार और पिकअप में बैठे लोगों से पूछताछ की तो सभी ने तार के बंडल चोरी के होना कबूल किया. जांच में सामने आया कि कार का उपयोग चोरी के माल को एस्कॉर्ट करने के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने 2265 किलो एल्युमिनियम तार जब्त कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.