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नाकाबंदी के दौरान धरे गए अंतरराज्यीय चोर, 22.65 क्विंटल एल्युमिनियम तार जब्त, 6 गिरफ्तार

पुलिस ने 2265 किलो एल्युमिनियम तार जब्त कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गाड़ी में चोरी के एल्युमिनियम तार जप्त
गाड़ी में चोरी के एल्युमिनियम तार जप्त (फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 2:38 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर की सदर थाना पुलिस ने रविवार रात को हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 2265 किलोग्राम एल्युमिनियम तार जब्त किए हैं. जब्त तार की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने माल परिवहन में प्रयुक्त पिकअप और एस्कॉर्ट कर रही कार सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए आरोपियों से पूछताछ जारी है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चोरी और नकबजनी के मामलों में वांछित आरोपियों की तलाश के लिए सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में एएसआई बलवंत सिंह, कांस्टेबल भूपराम, कुलदीप और चालक मुकेश शामिल थे. टीम ने चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा हाईवे पर धनेत कला में नाकाबंदी की. इसी दौरान उदयपुर से जयपुर की ओर जा रही एक कार और एक पिकअप को रोका गया. पिकअप पर कागज लदा था. कागज हटा कर देखा तो नीचे एल्युमिनियम के बड़े-बड़े बंडल में कटे हुए तार मिले. पुलिस ने कार और पिकअप में बैठे लोगों से पूछताछ की तो सभी ने तार के बंडल चोरी के होना कबूल किया. जांच में सामने आया कि कार का उपयोग चोरी के माल को एस्कॉर्ट करने के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने 2265 किलो एल्युमिनियम तार जब्त कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

तार चोरी के मामले में पकड़े वाहन
तार चोरी के मामले में पकड़े वाहन (फोटो सोर्स - चित्तौड़गढ़ पुलिस)

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एमपी व यूपी के रहने वाले आरोपी : पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की इसमें सामने आया कि सभी आरोपी मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं. मामले में मध्यप्रदेश के विदिशा में सिरोंज निवासी अनीस पुत्र फूल खां, विदिशा के भगवंतपुर निवासी जैद पुत्र जाहिद, मुरैना के गोपालपुरा निवासी पवन पुत्र रमेश जाटव, उत्तरप्रेश के कन्नौज में गुरसहायगंज निवासी सलमान अली पुत्र जाकिर अली, एटा के रहने वाले सोनू पुत्र रामेश्वर सिंह, कन्नौज जिले में कबीरपुर निवासी संजेस पुत्र खादिम को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि तार कहां से चोरी किए गए और कहां ले जाए जा रहे थे. एसपी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

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चोरी के एल्युमिनियम तार
2265 किलो एल्युमिनियम तार जब्त
2265 KG ALUMINUM WIRE SEIZED
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