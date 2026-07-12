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खेती पर 'घटिया खेल'! तीन साल में 2220 कृषि आदानों के नमूने जांच में अमानक

भरतपुर: राजस्थान में किसानों के खेत तक पहुंच रहे उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 2220 कृषि आदानों के नमूने अमानक पाए गए हैं. जबकि भरतपुर संभाग में जांच के बाद 23 उर्वरक और 12 कीटनाशक अमानक पाए गए हैं, जिन पर अब अदालत में कार्रवाई चल रही है. विभाग ने साफ किया है कि ये अमानक उर्वरक और बीज सीधे सीधे किसान की पैदावार और आय को प्रभावित करते हैं.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि यदि किसी उर्वरक या कीटनाशक में निर्धारित मात्रा से कम पोषक या सक्रिय तत्व मिलते हैं, तो उसे अमानक माना जाता है. जबकि नकली वही होता है जिसमें आवश्यक तत्व बिल्कुल नहीं हों. उन्होंने कहा कि पूरी तरह नकली कृषि आदानों के मामले बेहद कम हैं, लेकिन अमानक सामग्री किसानों के लिए उतनी ही नुकसानदायक साबित हो सकती है क्योंकि इससे उत्पादन सीधे प्रभावित होता है.

क्या बोले कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक?, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

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जनवरी तक ही सबसे ज्यादा नमूने: विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 666, वर्ष 2024-25 में 683, जबकि 2025-26 में जनवरी तक ही 871 नमूने अमानक पाए गए हैं. यानी पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही जांच का आंकड़ा पिछले दोनों वर्षों को पार कर गया. सबसे ज्यादा वृद्धि उर्वरकों के नमूनों में दर्ज हुई है.

अमानक निकले तो कोर्ट तक पहुंचा मामला: देशराज सिंह ने बताया कि बीते एक साल में भरतपुर संभाग में जांच के बाद 23 उर्वरकों के नमूने अमानक पाए गए हैं. इन मामलों में संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ इस्तगासे दायर किए जा रहे हैं. वहीं 12 कीटनाशक मिसब्रांड पाए गए हैं, जिन पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है.