हिमाचल सरकार की कॉर्पोरेशन ने किया इतने हजार करोड़ का टर्नओवर, 6.65 करोड़ का शुद्ध लाभ किया अर्जित

शिमला: हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) ने वर्ष 2024-25 में वार्षिक 111 करोड़ का कारोबार कर 6.65 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है. शिमला में HPMC निदेशक मंडल की 220वीं बैठक ये जानकारी रखी गई, जिसकी अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की. इस दौरान बागवानी क्षेत्र के हित में कई अहम निर्णय लिए गए.
वहीं, इस बैठक में रणनीतिक योजना और प्रोजेक्ट डवेल्पमेंट को सुदृढ़ करने के लिए, निदेशक मंडल ने एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक उप-समिति बनाने को स्वीकृति प्रदान की. ये समिति मार्केटिंग प्लान बनाने, निगम की खाली पड़ी जमीन और कम इस्तेमाल हो रही सपंत्तियों के विकास के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके और मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। इसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में सुझाव भी प्राप्त किए जा सकें.
बागवानों के हित में ये निर्णय
निदेशक मंडल ने बागवानी विभाग की उपलब्ध जमीन का इस्तेमाल करके चौपाल क्षेत्र के लिए एक ग्रेडिंग-पैकिंग लाइन और एक सीए स्टोर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की. इससे क्षेत्र के सेब बागवानों को हैंडलिंग और स्टोरेज सुविधाओं में सुधार से काफी लाभ होने की उम्मीद है. निगम में मौजूदा स्टाफ की कमी को देखते हुए निदेशक मंडल ने कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए बागवानी विभाग से सेकंडमेंट आधार पर स्टाफ तैनात करने को भी मंजूरी दी. मंडी मध्यस्थता योजना के संबंध में बागवानों-किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान करने पर चर्चा की गई। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि छोटे और जरूरतमंद किसानों 10-20 बैग एचएमओ स्प्रे ऑयल का प्रबंध किया जाए, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके। छोटे और जरूरतमंद किसानों के सही राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद हर व्यक्ति के लिए 5 एचएमओ ड्रम देने को स्वीकृति प्रदान की गई. बागवानी मंत्री एवं एचपीएमसी अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने बागवानी क्षेत्र की प्रगति के लिए निगम के मार्केटिंग नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान-केंद्रित प्रयासों को और मजबूत करने के निर्देश जारी किए.
