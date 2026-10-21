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मेरठ सदर दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला के साथ मां को दी गई विदाई, देवरिया में 108 कन्याओं में दिखी मां दुर्गा का रूप, विदाई बेला पर छलके आंसू

सिंदूर खेला के साथ माता की विदाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ:​ यूपी के ​मेरठ शहर की ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य समापन हो गया. पांच दिनों तक चले इस भव्य और पारंपरिक आयोजन में बंगाली समाज समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. सप्तमी से शुरू हुए इस पावन पर्व के दौरान प्रतिदिन मां की भव्य आरती, धुनुची नृत्य, संधि पूजा और नाडु का भोग जैसे विशेष अनुष्ठान संपन्न हुए. विजय दशमी के पावन अवसर पर मां को विदाई देते समय श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं.

​विजय दशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई देने से पहले सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक 'सिंदूर खेला' की रस्म अदा की. मान्यता है कि इस दिन माता रानी अपने मायके से ससुराल वापस लौटती हैं. इस विदाई के पल को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए सुहागिनें मां को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं. ​