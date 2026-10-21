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मेरठ सदर दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला के साथ मां को दी गई विदाई, देवरिया में 108 कन्याओं में दिखी मां दुर्गा का रूप, विदाई बेला पर छलके आंसू

मान्यता है कि इस दिन माता रानी अपने मायके से ससुराल वापस लौटती हैं.

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सिंदूर खेला के साथ माता की विदाई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 8:50 PM IST

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मेरठ:​ यूपी के ​मेरठ शहर की ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य समापन हो गया. पांच दिनों तक चले इस भव्य और पारंपरिक आयोजन में बंगाली समाज समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. सप्तमी से शुरू हुए इस पावन पर्व के दौरान प्रतिदिन मां की भव्य आरती, धुनुची नृत्य, संधि पूजा और नाडु का भोग जैसे विशेष अनुष्ठान संपन्न हुए. विजय दशमी के पावन अवसर पर मां को विदाई देते समय श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं.

​विजय दशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई देने से पहले सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक 'सिंदूर खेला' की रस्म अदा की. मान्यता है कि इस दिन माता रानी अपने मायके से ससुराल वापस लौटती हैं. इस विदाई के पल को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए सुहागिनें मां को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं. ​

माता की भव्य विदाई (Video Credit; ETV Bharat)

27 साल से चली आ रही परंपरा

देवरिया: यूपी के देवरिया जिले में भक्ति और परंपरा की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली, जो 27 सालों से बिना रुके चली आ रही है. यहां गिरजा शंकर यादव नाम के व्यक्ति ने 108 कन्याओं को साक्षात मां का रूप मानकर पूजन की अनोखी परंपरा को जिंदा रखा है. इस बार भी मां दुर्गा, मां पार्वती, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती सहित मां के विभिन्न रूपों में सोलह श्रृंगार कर सजाया गया. लाल चुनरी, मेहंदी, सिंदूर और चूड़ियों से सजी ये कन्याएं साक्षात देवी जैसी लग रही थीं. वैदिक मंत्रों और विधि-विधान के साथ उनका पूजन किया गया. विदाई बेला पर भावुक पलबुधवार को नवरात्रि के समापन पर सभी कन्याओं की विदाई का कार्यक्रम रखा गया. ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच जब कन्याओं की विदाई की गई, तो माहौल भावुक हो गया. पूजन के बाद सभी को चुनरी, श्रृंगार सामग्री, मिठाई और दक्षिणा देकर विदा किया गया.

27 साल पुरानी परंपरा (Video Credit; ETV Bharat)

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