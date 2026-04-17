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बेरोज़गारी से जूझ रहे 22,000 मदरसा शिक्षकों को जल्द मिलेगी राहत: मंत्री दानिश आजाद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद कर दी गई थी, जिसके चलते लगभग 22 हजार शिक्षकों को गंभीर आर्थिक और पेशेगत संकट का सामना करना पड़ा था. राज्य मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, जिसमें सार्थक चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित शिक्षकों के पुनः समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय स्तर पर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है कि किस प्रकार इन शिक्षकों को मदरसों में नियुक्त किया जाए.





दानिश आजाद अंसारी ने जोर देते हुए कहा कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है. इन शिक्षकों द्वारा गणित, विज्ञान, हिंदी, भूगोल जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन योजना बंद होने के कारण वे बेरोजगार हो गए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और शिक्षकों के हित में सकारात्मक निर्णय की दिशा में प्रयास जारी हैं.



वहीं, मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष समीउल्लाह खान ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की, उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों से शिक्षकों का रोजगार प्रभावित है और करीब चार वर्षों का वेतन भी बकाया है, उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया, हालांकि, मुख्यमंत्री के हालिया निर्देश के बाद शिक्षकों में फिर से उम्मीद जगी है.



समीउल्लाह खान ने कहा कि वे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द ही इस मामले में ठोस निर्णय लिए जाएंगे.



इसी क्रम में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ओर से एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें योजना को राज्य स्तर पर संचालित करने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में शासन स्तर पर कई पत्राचार किए गए हैं, जिनमें 27 मार्च 2025 को अपर मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र तथा 7 अप्रैल 2025 को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रेषित पत्र शामिल हैं.



शिक्षकों का कहना है कि 23 अप्रैल 2025 को निदेशक स्तर से योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने संबंधी सुझाव भेजे जा चुके हैं, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इससे प्रदेश के हजारों शिक्षक निराशा और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं.



प्रार्थना पत्र में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य स्तर पर लागू करते हुए पूर्व में कार्यरत शिक्षकों का समायोजन किया जाए और उनकी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए. शिक्षकों ने विश्वास जताया है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सकारात्मक निर्णय करेगी, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिल सकेगी.

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