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18 राज्यों के उत्पादों से सजा दून सरस मेला, पहाड़ के पारंपरिक व्यंजन से लेकर कच्छ के शॉल बना रहे पहचान, कारोबारी खुश

देहरादून: राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में लगा सरस फूड फेस्टिवल इस बार सिर्फ खाने-पीने का मेला नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खान-पान और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के हुनर को बाजार देने का बड़ा मंच बन रहा है. 5 से 11 अक्टूबर तक चल रहे इस मेले में उत्तराखंड के साथ देश के 17 अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह हिस्सा ले रहे हैं. मेले में करीब 220 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 47 स्टॉल ऐसे हैं जहां अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन मौके पर तैयार कर लोगों को परोसे जा रहे हैं.

चकराता के स्वयं सहायता समूह स्थानीय परिधान, पहाड़ी टोपी, सदरी और हस्तशिल्प के साथ वहां के पारंपरिक खाद्य उत्पाद लेकर पहुंचे हैं. इसी तरह लोहाघाट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ऊखीमठ समेत दूसरे क्षेत्रों के समूह भी अपने उत्पाद लेकर मेले में पहुंचे हैं. इससे एक ही जगह पर उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों की खान-पान और हस्तशिल्प की पहचान देखने को मिल रही है. -अनीता पंवार, सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून-

आयोजकों के मुताबिक, इन व्यंजनों को लोगों की अच्छी मांग मिल रही है. मेले का उद्देश्य स्थानीय भोजन और उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने का अवसर देना है. अनीता पंवार के मुताबिक, आज के समय में लोग खाने को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं और पौष्टिक तथा जैविक भोजन की मांग बढ़ रही है. ऐसे में उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन और मोटे अनाज से तैयार उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सकता है. मेले के जरिए स्थानीय उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों को भी इसमें जगह दी गई है.

मेले में करीब 220 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 47 स्टॉल भोजन के हैं. उत्तराखंड के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों के स्वयं सहायता समूह यहां पहुंचे हैं. इन स्टॉल पर भोजन, हस्तशिल्प, हथकरघा और अलग-अलग स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हैं. उत्तराखंड के उत्पादों में मोटे अनाज और पारंपरिक पहाड़ी भोजन को खास जगह दी गई है. झंगोरे की खीर, मंडुवे की रोटी और मोटे अनाज से तैयार दूसरे व्यंजन लोगों को परोसे जा रहे हैं. -अनीता पंवार, सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून-

220 स्टॉल में से 47 पर सीधे पक रहा खाना, उत्तराखंड के मोटे अनाज पर खास जोर: मेले की खास बात यह है कि यहां केवल तैयार सामान की बिक्री नहीं हो रही, बल्कि अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक भोजन को मौके पर तैयार कर लोगों को खिलाया भी जा रहा है. सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून अनीता पंवार के मुताबिक,

जानकारी के मुताबिक, मेला शुरू होने के शुरुआती दो दिन में करीब 6 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है. आयोजकों का कहना है कि बारिश के बावजूद मेले में लोगों की अच्छी आवाजाही और स्थानीय उत्पादों की मांग देखने को मिल रही है. सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड और जिला प्रशासन देहरादून की ओर से किया जा रहा है.

दूसरे राज्यों के व्यंजन भी लोगों को काफी पंसद आ रहे हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

पहले डेढ़ दिन में 5.73 लाख की बिक्री, बारिश के बावजूद भी अच्छी बिक्री: सरस फूड फेस्टिवल के दूसरे दिन तक कारोबार को लेकर आयोजकों के पास जो शुरुआती आंकड़ा पहुंचा है, उसके मुताबिक शुरुआती दो दिन में 6 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है. अनीता पंवार के मुताबिक, दूसरे दिन की बिक्री का अंतिम आंकड़ा अभी जुटाया ही जा रहा था, इसलिए यह शुरुआती आंकड़ा है और इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है. बारिश के कारण कुछ चुनौतियां जरूर सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद बिक्री को संतोषजनक बताया गया है.

इस मेले का महत्व उन महिलाओं के लिए भी है, जो छोटे स्तर पर अपने घर या गांव से उत्पाद तैयार करती हैं और उन्हें बेचने के लिए बड़े बाजार तक पहुंच पाना आसान नहीं होता. रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र से पहुंचीं मुकारी देवी इसका उदाहरण हैं. वह भैरवनाथ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं. उनके मुताबिक, उनके क्षेत्र में 29 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं और करीब 54-55 महिलाएं अलग-अलग काम कर रही हैं. ये महिलाएं धागे से बने उत्पाद, शॉल और दूसरे हस्तनिर्मित सामान तैयार करती हैं.

पिछले पांच-छह साल से मैं इस काम से जुड़ी हूं. धीरे-धीरे फायदा बढ़ रहा है. मेरे बनाए उत्पादों की मांग आती है और अलग-अलग मेलों में जाकर भी मैं सामान बेचती हूं. इसके अलावा ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार सामान बनवाने के लिए भी मुझसे संपर्क करते हैं. अब मेरे उत्पादों की बिक्री केवल मेले तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी ग्राहक जुड़ रहे हैं.

-मुकारी देवी, सदस्य, भैरवनाथ स्वयं सहायता समूह-

मेले में आने वाले लोग अन्य राज्यों के उत्पादों का लुत्फ उठा रहे हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के कोठरा कल्याणपुर गांव की नमिता रावत नेगी भी स्वयं सहायता समूह के जरिए कारोबार कर रही हैं. उनके समूह में 10 महिलाएं हैं और वे पिछले चार साल से अलग-अलग उत्पाद तैयार कर रही हैं. समूह की ओर से जूस, जैम, चटनी, अचार, पहाड़ी नमक, हाथ से बने साबुन, क्रोशिया और मोमबत्तियां तैयार की जाती हैं.

सरस मेले जैसे मंच छोटे समूहों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बड़े मेलों में स्टॉल लगाने का खर्च कई बार मुश्किल होता है. सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराए गए ऐसे मंच से उनके उत्पादों की बिक्री के साथ प्रचार भी होता है. हमारे उत्पाद देहरादून के अलावा दिल्ली की सरस गैलरी तक पहुंच चुके हैं. स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे महिलाओं को अपना काम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.

-नमिता रावत नेगी, सहसपुर-

कच्छ और ओडिशा के उत्पादों की भी पहचान: सरस मेले में उत्तराखंड के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों की स्थानीय पहचान भी देखने को मिल रही है. गुजरात के कच्छ से पहुंचीं रोहिनी अपने साथ वहां की पारंपरिक शॉल, चनिया-चोली और स्टॉल लेकर आई हैं.

इस तरह के मेलों और प्रदर्शनियों से उनके उत्पादों को नया बाजार मिलता है. मैं दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में भी अपने उत्पाद लेकर जा चुकी हैं और वहां बिक्री अच्छी रहती है. हमारे उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन भी होती है और मेलों में भी ग्राहकों तक पहुंच बनाई जाती है.

-रोहिनी, कच्छ गुजरात-

मेले में 17 राज्यों के उत्पादों के स्टॉल (PHOTO-ETV Bharat)

ओडिशा के बरगढ़ से पहुंचीं विष्णु प्रिया साह संबलपुरी कुर्ते, साड़ी, ब्लेजर और सूट के कपड़े लेकर आई हैं.

ये उत्पाद हाथ से तैयार किए जाते हैं. इनमें शुद्ध सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है. संबलपुरी कपड़े की अपनी अलग पहचान है. उत्तराखंड में उनके उत्पादों को किस तरह की मांग मिलेगी, इसे लेकर मेले के दौरान ग्राहकों की प्रतिक्रिया देख रही हूं.

-विष्णुप्रिया साह, बरगढ़, ओडिशा-

मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग: आयोजकों ने 5 से 11 अक्टूबर तक अलग-अलग गतिविधियां भी रखी हैं. 7, 8 और 9 अक्टूबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए विपणन (मार्केटिंग), ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल कारोबार और प्रचार से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. यानी महिलाओं को केवल सामान बेचने का मंच देने के बजाय उन्हें अपने उत्पाद की पहचान बनाने, पैकेजिंग सुधारने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने की जानकारी देने की भी कोशिश की जा रही है.

10 अक्टूबर को खेती और पशुपालन से जुड़े लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जबकि 11 अक्टूबर को उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा. मेले में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. इसमें गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी लोक संगीत के साथ भजन, गजल और आधुनिक प्रस्तुतियां भी रखी गई हैं. कार्यक्रम में रेशमा शाह, प्रीतम भरतवाण, सूरज त्राटक, इंदर आर्य, माया बैंड समेत कई कलाकारों की प्रस्तुतियां तय हैं.

कुल मिलाकर सरस फूड फेस्टिवल में इस बार स्थानीय स्वाद, पारंपरिक उत्पाद और महिला समूहों की मेहनत एक साथ दिखाई दे रही है. 6 लाख रुपए की बिक्री यह संकेत देती है कि लोगों की रुचि स्थानीय उत्पादों में है. लेकिन मेले के खत्म होने के बाद यह देखना भी अहम होगा कि इन महिलाओं को यहां मिले ग्राहकों में से कितने स्थायी ग्राहक बनते हैं. क्योंकि किसी मेले की असली सफलता सिर्फ सात दिन की बिक्री से नहीं, बल्कि इसके बाद भी महिलाओं के उत्पादों को लगातार बाजार मिलने और उनकी आमदनी बढ़ने से तय होगी. यही वह कड़ी है, जिस पर सरस जैसे आयोजनों का अगला फोकस होना जरूरी है.

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