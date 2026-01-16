ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तर अस्पताल निर्माण से दुकानदारों की बढ़ी चिंता, मंत्री ने दिया आश्वासन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय में प्रस्तावित 220 बिस्तर अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है. निर्माण स्थल पर संचालित दुकानों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर जगह खाली करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. दुकानदारों ने अपने रोजगार पर मंडरा रहे संकट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के सामने अपनी पीड़ा रखी. जिसके बाद मंत्री ने भी दुकानदारों को आश्वासन दिया.

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल प्रभावित दुकानदार से मिले. उन्हें बताया कि प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध कराने को लेकर नगर पालिका को निर्देशित किया गया है. लेकिन दुकानदार इससे नाखुश नजर आए. उनका कहना है कि प्रस्तावित सब्जी मंडी में दुकानें मिलने से उनका व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा.

अस्पताल निर्माण स्थल का जायजा लेते और दुकानदारों से मिलते मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस पर मंत्री ने कहा "दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं, यदि कोई बड़ा कार्य करना है, तो कुछ परिवर्तन आवश्यक होते हैं. मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए 220 बिस्तर अस्पताल को भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के मानकों के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है."

मंत्री से मिले दुकानदार (ETV Bharat Chhattisgarh)

वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा

मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अस्पताल निर्माण के लिए दुकानें हटाना आवश्यक है, लेकिन प्रभावित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार गरीब हैं और उनके परिवार की आजीविका इन्हीं दुकानों पर निर्भर है, इसे ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा.

मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे स्वयं दुकानदारों से चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी को अनावश्यक कठिनाई न हो.