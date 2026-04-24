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लाडनूं में रात के अंधेरे में हत्याकांड: 22 साल के नौजवान की चाकू घोंपकर हत्या

पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब युवक का शव खून से लथपथ मिला था. घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद हुआ है.

Youth Murdered in Ladnun
युवक की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 2:31 PM IST

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कुचामनसिटी: डीडवाना जिले के लाडनूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सुजला कॉलेज के पास एक 22 वर्षीय युवक की देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सुजानगढ़ के चांद नगर निवासी सरफराज के रूप में हुई है.

एडिशनल एसपी नितेश शर्मा ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तब युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है. वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

पढ़ें: निंबाहेड़ा के बरखेड़ा में खूनी संघर्ष, लाठी-पत्थरों से पीटकर युवक की हत्या

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और लाडनूं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है.

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YOUTH STABBED TO DEATH
INCIDENT OCCURRED AT NIGHT
CCTV FOOTAGE IS BEING SCANNED
KNIFE RECOVERED FROM CRIME SPOT
YOUTH MURDERED IN LADNUN

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