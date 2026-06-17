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सीकर में 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक की पहचान अभिषेक उर्फ मोनू सोनी (22) पुत्र बालवीर सोनी के रूप में हुई है.

Sadar Police Station, Sikar
पुलिस थाना सदर सीकर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 3:25 PM IST

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सीकर: जिले के नानी बीड़ क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

सदर थाना के एएसआई धनेश ने बताया कि मृतक की पहचान अभिषेक उर्फ मोनू सोनी (22) पुत्र बालवीर सोनी के रूप में हुई है. अभिषेक मूल रूप से चूरू जिले का निवासी था, लेकिन उसका परिवार पिछले कई वर्षों से नानी गांव में रह रहा था. युवक सीकर शहर में काम करता था और रोजाना की तरह अपने कार्य पर जाता था. परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन भी अभिषेक सामान्य रूप से घर से निकला था. उसके व्यवहार में किसी प्रकार की परेशानी या तनाव नजर नहीं आया था. कुछ समय बाद परिजनों को किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसमें अभिषेक के शव मिलने की सूचना दी गई. यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे.

पढ़ें: पूछताछ के लिए थाने में बुलाए युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में हुई मौत

पुलिस टीम जांच में जुटी: घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई. मौके से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं ताकि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा सके. एएसआई धनेश ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. मामले की जांच चल रही है. युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. युवक के मोबाइल और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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22 YEAR OLD ENDS HIS LIFE
INVESTIGATE SELF KILLING CASE
युवक ने की आत्महत्या
YOUTH KILLED HIMSELF IN SIKAR

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