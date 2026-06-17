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सीकर में 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

सीकर: जिले के नानी बीड़ क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

सदर थाना के एएसआई धनेश ने बताया कि मृतक की पहचान अभिषेक उर्फ मोनू सोनी (22) पुत्र बालवीर सोनी के रूप में हुई है. अभिषेक मूल रूप से चूरू जिले का निवासी था, लेकिन उसका परिवार पिछले कई वर्षों से नानी गांव में रह रहा था. युवक सीकर शहर में काम करता था और रोजाना की तरह अपने कार्य पर जाता था. परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन भी अभिषेक सामान्य रूप से घर से निकला था. उसके व्यवहार में किसी प्रकार की परेशानी या तनाव नजर नहीं आया था. कुछ समय बाद परिजनों को किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसमें अभिषेक के शव मिलने की सूचना दी गई. यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे.