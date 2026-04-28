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टेक्सास की आग में करनाल निवासी 22 वर्षीय सुखविंद्र सिंह की मौत, डंकी रूट से गया था विदेश

करनाल निवासी 22 वर्षीय सुखविंद्र सिंह की टेक्सास में मौत ( ETV Bharat )

करनाल: हजारों सपनों और उम्मीदों को लेकर विदेश गया एक नौजवान, टेक्सास की एक भयावह आग में हमेशा के लिए खामोश हो गया. गांव गंगाटेहड़ी का 22 वर्षीय सुखविंद्र सिंह, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, स्टोर में लगी अचानक आग की चपेट में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. चार साल पहले शुरू हुआ था संघर्ष भरा सफर: करनाल में असन्ध हलके के गंगाटेहडी गांव के सुखविंद्र सिंह ने करीब चार साल पहले ‘डंकी रूट’ के जरिए अमेरिका का रुख किया था. 12वीं तक पढ़ाई करने वाले इस युवा के पीछे परिवार ने लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए थे. लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह टेक्सास पहुंचा और एक स्टोर में काम करने लगा, ताकि परिवार की आर्थिक हालत बेहतर कर सके. काम की जगह ही बना था उसका आशियाना: जिस स्टोर में सुखविंद्र काम करता था, वहीं उसका ठिकाना भी था. दिनभर मेहनत के बाद वह उसी जगह सो जाता था. 26 अप्रैल की सुबह, काम खत्म करने के बाद वह स्टोर मालिक के साथ अंदर ही सो रहा था, जब अचानक आग भड़क उठी और दोनों अंदर ही फंस गए. एक संयोग ने बचा ली तीसरे की जान: स्टोर में काम करने वाला एक अन्य युवक उस दिन मौजूद नहीं था. अगर वह भी वहां होता, तो वह भी हादसे का शिकार हो सकता था. उसी युवक ने घटना की सूचना सबसे पहले परिवार तक पहुंचाई.